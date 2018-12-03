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واصلت وزارة الخدمة المدنية سلسلة ورشها التي أطلقتها في مقرها الرئيس بالرياض، الهادفة إلى اطلاع موظفي وكوادر الموارد البشرية في الجهات الحكومية على (بياناتي الوظيفية).
وضمَّت الورشة الرابعة ممثلين من إدارات الموارد البشرية في كلٍّ من: (وزارة الصحة، ووزارة النقل، وزارة الشؤون الإسلامية، والدعوة والإرشاد).
وتسعى وزارة الخدمة المدنية من خلال هذه الورش إلى شرح خدمة (بياناتي الوظيفية) لموظفي الموارد البشرية في الجهات الحكومية، بما يمكِّنهم والموظفين من منسوبي القطاعات التي يعملون بها، من الاستفادة القصوى من هذه الخدمة التي أطلقتها وزارة الخدمة المدنية ضمن حزمة من الخدمات المنتظر أن تسهل على موظفي الدولة وتمكّنهم من تحديث بياناتهم في أنظمة الوزارة الإلكترونية؛ مما يسهم في رفع جودة البيانات، وينعكس إيجاباً على أداء خدمات الوزارة الحكومية، بالإضافة إلى توفير خدمات إلكترونية تفاعلية واستعلامية للموظف الحكومي لتسهيل تواصله مع الوزارة.
الخدمة المدنية تعقد رابعةَ ورشِها التعريفية بخدمة "بياناتي الوظيفية"وكالة الأنباء السعودية (واس) الخليج 365 2018-12-03
واصلت وزارة الخدمة المدنية سلسلة ورشها التي أطلقتها في مقرها الرئيس بالرياض، الهادفة إلى اطلاع موظفي وكوادر الموارد البشرية في الجهات الحكومية على (بياناتي الوظيفية).
وضمَّت الورشة الرابعة ممثلين من إدارات الموارد البشرية في كلٍّ من: (وزارة الصحة، ووزارة النقل، وزارة الشؤون الإسلامية، والدعوة والإرشاد).
وتسعى وزارة الخدمة المدنية من خلال هذه الورش إلى شرح خدمة (بياناتي الوظيفية) لموظفي الموارد البشرية في الجهات الحكومية، بما يمكِّنهم والموظفين من منسوبي القطاعات التي يعملون بها، من الاستفادة القصوى من هذه الخدمة التي أطلقتها وزارة الخدمة المدنية ضمن حزمة من الخدمات المنتظر أن تسهل على موظفي الدولة وتمكّنهم من تحديث بياناتهم في أنظمة الوزارة الإلكترونية؛ مما يسهم في رفع جودة البيانات، وينعكس إيجاباً على أداء خدمات الوزارة الحكومية، بالإضافة إلى توفير خدمات إلكترونية تفاعلية واستعلامية للموظف الحكومي لتسهيل تواصله مع الوزارة.
03 ديسمبر 2018 - 25 ربيع الأول 1440
07:15 PM
تستهدف موظفي وكوادر الموارد البشرية في الجهات الحكومية
واصلت وزارة الخدمة المدنية سلسلة ورشها التي أطلقتها في مقرها الرئيس بالرياض، الهادفة إلى اطلاع موظفي وكوادر الموارد البشرية في الجهات الحكومية على (بياناتي الوظيفية).
وضمَّت الورشة الرابعة ممثلين من إدارات الموارد البشرية في كلٍّ من: (وزارة الصحة، ووزارة النقل، وزارة الشؤون الإسلامية، والدعوة والإرشاد).
وتسعى وزارة الخدمة المدنية من خلال هذه الورش إلى شرح خدمة (بياناتي الوظيفية) لموظفي الموارد البشرية في الجهات الحكومية، بما يمكِّنهم والموظفين من منسوبي القطاعات التي يعملون بها، من الاستفادة القصوى من هذه الخدمة التي أطلقتها وزارة الخدمة المدنية ضمن حزمة من الخدمات المنتظر أن تسهل على موظفي الدولة وتمكّنهم من تحديث بياناتهم في أنظمة الوزارة الإلكترونية؛ مما يسهم في رفع جودة البيانات، وينعكس إيجاباً على أداء خدمات الوزارة الحكومية، بالإضافة إلى توفير خدمات إلكترونية تفاعلية واستعلامية للموظف الحكومي لتسهيل تواصله مع الوزارة.
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المصدر : الخليج 365
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