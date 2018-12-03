الخدمة المدنية تعقد رابعةَ ورشِها التعريفية بخدمة "بياناتي الوظيفية"

محمد بن مسعود - الدمام - تستهدف موظفي وكوادر الموارد البشرية في الجهات الحكومية

واصلت وزارة الخدمة المدنية سلسلة ورشها التي أطلقتها في مقرها الرئيس بالرياض، الهادفة إلى اطلاع موظفي وكوادر الموارد البشرية في الجهات الحكومية على (بياناتي الوظيفية).

وضمَّت الورشة الرابعة ممثلين من إدارات الموارد البشرية في كلٍّ من: (وزارة الصحة، ووزارة النقل، وزارة الشؤون الإسلامية، والدعوة والإرشاد).

وتسعى وزارة الخدمة المدنية من خلال هذه الورش إلى شرح خدمة (بياناتي الوظيفية) لموظفي الموارد البشرية في الجهات الحكومية، بما يمكِّنهم والموظفين من منسوبي القطاعات التي يعملون بها، من الاستفادة القصوى من هذه الخدمة التي أطلقتها وزارة الخدمة المدنية ضمن حزمة من الخدمات المنتظر أن تسهل على موظفي الدولة وتمكّنهم من تحديث بياناتهم في أنظمة الوزارة الإلكترونية؛ مما يسهم في رفع جودة البيانات، وينعكس إيجاباً على أداء خدمات الوزارة الحكومية، بالإضافة إلى توفير خدمات إلكترونية تفاعلية واستعلامية للموظف الحكومي لتسهيل تواصله مع الوزارة.