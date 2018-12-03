نيسان "إي.دامس" تعلن تشكيلة السائقين لبطولة الفورمولا إي بالرياض

محمد بن مسعود - الدمام - يقام في 15 ديسمبر ضمن الجولة الأولى من الموسم الخامس

سينضم المتسابق البريطاني أوليفر رولاند إلى سيباستيان بويمي ليكون سائق فريق نيسان "إي.دامس" فورمولا إي، في أول ظهور له في الموسم الخامس من بطولة سباقات السيارات الكهربائية.

وتم الإعلان عن التشكيلة خلال إطلاق الفريق بشكل رسمي في نيسان كروسينغ في طوكيو، والذي أُقيم خلال مهرجان نيسمو NISMO السنوي الحادي والعشرين ضمن سباق فوجي الدولي في اليابان. وشهد حفل الإطلاق أيضاً ظهور سيارة نيسان LEAF NISMO RC الجديدة والمستوحاة من السباقات.

وستكون سيارة نيسان فورمولا إي وسيارة LEAF NISMO RC على حلبة السباق في نهاية هذا الأسبوع في مهرجان نيسمو، وهو الحدث السنوي الذي يستقطب مشجعي نيسان من جميع أنحاء العالم.

وفي هذه المناسبة سيتم عرض السيارتين الكهربائيتين أمام المشجعين لتوضيح الجانب الأدائي من تقنيات نيسان للتنقل الذكي Nissan Intelligent Mobility، وهي رؤية الشركة لتغيير كيفية تزويد السيارات بالطاقة، وقيادتها، ودمجها في المجتمع.

وفي هذا الصدد، قال رول دي فريس، رئيس العلامة التجارية والتسويق في شركة نيسان، الذي أعلن عن تشكيلة فريق الفورمولا إي: "تُعدّ الفورمولا أي ومهرجان نيسمو فرصتين رائعتين لكي نُظهر لمشجعي وعملاء السباقات، قوة وأداء سياراتنا الكهربائية. حيث سيعمل هذا الفريق من ذوي الخبرة على إظهار مدى إثارة تقنية سيارة نيسان للتنقل الذكي".

كما تم الإعلان عن كون ميتسونوري تاكابوشي سائق الاختبار والاحتياط في الفريق. وسيكون جان ماردنبورو، الفائز بجائزة أكاديمية نيسان جي تي سابقاً، هو سائق المحاكاة الرسمي للفريق.

وسيشارك بويمي ورولاند في سباق نيسان للمرة الأولى في 15 ديسمبر ضمن الجولة الأولى من الموسم الخامس للبطولة في الدرعية بمدينة الرياض، المملكة العربية السعودية.

وقضى بويمي (30 عاماً) المواسم الأربعة الماضية كسائق مع "إي.دامس"، شريك نيسان في سباقات الفورمولا إي.

وتشمل إنجازاته السابقة تسجيل بطولة سائق العام 2015/2016 ووضع سلسلة من الأرقام القياسية، بما في ذلك السائق الحاصل على أكبر عدد من الانتصارات، وأعلى المراكز، وأسرع لفة، وأكثر انتصارات متتالية، وأكثر انتصارات في موسم واحد، وتسجيل أكبر عددٍ من النقاط المتتالية، وأكبر عددٍ من تصدّر اللفات، وأكبر عددٍ في تصدّر السباقات.

كما كان رولاند، 26 عاماً، سائقاً مع الفريق خلال الاختبار لموسم الفورمولا أي في فالنسيا، اسبانيا. هذا ويحل رولاند محل السائق الذي أعلن عنه سابقاً، أليكس ألبون، والذي تم إعفاؤه من عقده ليأخذ فرصة مختلفة في رياضة السيارات.

شارك تاكابوشي، 25 عاماً، في شهر يناير في اختبار الموسم الرابع لسباقات فورمولا إي للسيارات في مراكش بالمغرب، وسيقود سيارة الفورمولا إي في مهرجان نيسمو نهاية هذا الأسبوع. وهو حالياً سائق جي تي-آر في بطولة سوبر جي تي في اليابان. وفاز تاكابوشي في بطولة الفورمولا 3 اليابانية لعام 2017 وشارك أيضاً مع نيسان في أوروبا في بطولة كأس بلانكبين للتحمّل سلسة جي تي 2016.

علاوةً على ذلك، سيضيف ماردنبورو، 27 عاماً، واجبات سائق المحاكاة إلى جهوده في سوبر جي تي لصالح نيسان. هذا وقد فاز في مسابقة "gamer-to-racer" التي أقامتها نيسان في عام 2011، وأنهى للتو موسم سباق ثالث بدوام كامل في اليابان.