السعودية اليوم / اختتام أعمال المؤتمر (46) للجمعية العمومية لاتحاد وكالات الأنباء العربية في الكويت

الكويت 25 ربيع الأول 1440 هـ الموافق 3 ديسمبر 2018 م واساختتمت الجمعية العمومية لاتحاد وكالات الأنباء العربية "فانا" أعمالها في المؤتمر (46) اليوم في العاصمة الكويتية ، بعد مناقشة عدد من القضايا والموضوعات التي تصب في صالح تطوير وكالات الأنباء العربية والنهوض بمستقبل الإعلام العربي وتحسين آلياته وأساليبه.وطلبت الجمعية العمومية في بيانها الختامي من الأمانة العامة للاتحاد تنظيم مائدة مستديرة لمسؤولي وكالات الأنباء العربية حول سياسة التضليل الإعلامي وأثرها السلبي على المجتمعات الحديثة عام 2019 م يدعى إليها عدد من ذوي الاختصاص في هذا المجال.وأكدت على تفعيل دور وكالات الأنباء العربية ووسائل الإعلام العربية تجاه مخاطر وسائل التواصل الاجتماعي والتطبيقات والألعاب الإلكترونية التي تنمي العنف وتروج للإرهاب.ودعت الجمعية العمومية وكالات الأنباء العربية إلى تضمين أخبارها وتقاريرها بما يشيع ثقافة السلم الأهلي والعدالة الاجتماعية لإيجاد وعي مجتمعي يسهم في بناء الدولة العصرية.كما طلبت في بيانها، من الأمانة العامة تنظيم ورشة تدريبية حول تحسين أداء العاملين بوكالات الأنباء العربية في عام 2019 لتزويد المشاركين بما يستجد من أفكار وتغييرات تحصل في مجالات عدة.ووجهت الأمانة العامة للاتحاد بمتابعة موضوع تشكيل لجنة حوار مؤلفة من وكالات الأنباء العربية ووكالة الصحافة الألمانية يمكن مستقبلًا تطويرها لتصبح إطار عمل يمكن من خلاله عقد اجتماعات سنوية لتبادل الأفكار والمعلومات حول تطور وكالات الأنباء والأدوار التي يمكن أن تلعبها في العقود المقبلة.واتفقت الجمعية العمومية على مواصلة التعاون بين اتحاد وكالات الأنباء العربية "فانا" والرابطة الأوروبية لوكالات الأنباء "ايانا" والعمل على عقد اتفاقية جديدة بين الطرفين تراعي فيها الظروف المستجدة.ووافقت على إعداد نشرات تقارير تهم الطفل العربي ابتداء من بداية عام 2019 تدعى (ملف تقارير الجيل الجديد) تسهم وكالات الأنباء العربية في إعدادها وفقًا لجدول خاص تعده الأمانة العامة للاتحاد.وأوصت بأن تكون هذه التقارير وسيلة لتعليم وتثقيف الطفل وتوسيع آفاق معارفه وتنمية مهاراته وإثراء خبراته وصياغة الاتجاهات الإيجابية لديه وتزويده بالقيم التي تدعو إلى احترام الإنسان والمجتمع وتنمية ذوقه الجمالي وإشغال أوقات فراغه بما يعود عليه بالفائدة.ودعت الجمعية العمومية لوكالات الأنباء العربية في بيانها الختامي، الأعضاء في الاتحاد إلى اعتماد التمييز الإيجابي للصحفيات على أساس الكفاءة في تولي مراكز القرار واقتراح وضع حصة (كوتا) على أساس الجدارة تخول للصحفية العاملة بوكالات الأنباء حدًا أدنى من النفاذ إلى مراكز القرار.وحثت وكالات الأنباء العربية على تبني ميثاق شرف بين وكالات الأنباء العربية يكرس تكافؤ الفرص بين النساء والرجال في وكالات الأنباء في مجال النفاذ إلى مراكز القرار.وأعربت الجمعية العمومية عن شكرها وتقديرها لصاحب السمو الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح أمير دولة الكويت وسمو ولي عهده الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح وسمو الشيخ جابر المبارك الحمد الصباح رئيس مجلس الوزراء على استضافة المؤتمر (46) للاتحاد ،متمنية للكويت المزيد من التقدم والازدهار.كما شكرت الجمعية رئيس مجلس الإدارة المدير العام لوكالة الأنباء الكويتية رئيس اتحاد وكالات الأنباء العربية (فانا) الشيخ مبارك دعيج الإبراهيم الصباح على جهوده في استضافة المؤتمر.// انتهى //20:08ت م0262