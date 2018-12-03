السعودية اليوم / أعضاء من مجلس الشورى يزورون مركز الاتصال والإعلام الجديد بوزارة الخارجية

عام / أعضاء من مجلس الشورى يزورون مركز الاتصال والإعلام الجديد بوزارة الخارجية

الرياض 25 ربيع الأول 1440هـ الموافق 3 ديسمبر 2018م واس

زار أعضاء من مجلس الشورى ممثلين برئيس وأعضاء لجنة الصداقة البرلمانية يتقدمهم الدكتور غازي بن زقر ، مركز الاتصال والإعلام الجديد بوزارة الخارجية.

وأطلع مدير عام مركز الاتصال والإعلام الجديد بالخارجية أحمد بن محمد الطويان الوفد خلال الزيارة على الدور الذي يقوم به المركز لإبراز الجهود الدبلوماسية

وأبدى وفد مجلس الشورى إعجابه بما ضمه المركز من إمكانيات بشرية وتقنية وما تقوم به إدارات المركز في جوانب تتعلق بصناعة المحتوى وبأعمال الدراسات والأبحاث، متوجهًا بالشكر لمعالي وزير الخارجية الأستاذ عادل بن أحمد الجبير لما يوليه من عناية بهذا الجانب الذي يعكس ما وصلت إليه المملكة في المجالات كافة بأكثر من 23 لغة.

// انتهى //

19:48ت م

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الرياض 25 ربيع الأول 1440هـ الموافق 3 ديسمبر 2018م واسزار أعضاء من مجلس الشورى ممثلين برئيس وأعضاء لجنة الصداقة البرلمانية يتقدمهم الدكتور غازي بن زقر ، مركز الاتصال والإعلام الجديد بوزارة الخارجية.وأطلع مدير عام مركز الاتصال والإعلام الجديد بالخارجية أحمد بن محمد الطويان الوفد خلال الزيارة على الدور الذي يقوم به المركز لإبراز الجهود الدبلوماسية السعودية ، وتبيان البعد الحضاري والثقافي والحضور السياسي والاقتصادي للمملكة، والنجاحات التي تحققت في إطار الدبلوماسية الرقمية السعودية.وأبدى وفد مجلس الشورى إعجابه بما ضمه المركز من إمكانيات بشرية وتقنية وما تقوم به إدارات المركز في جوانب تتعلق بصناعة المحتوى وبأعمال الدراسات والأبحاث، متوجهًا بالشكر لمعالي وزير الخارجية الأستاذ عادل بن أحمد الجبير لما يوليه من عناية بهذا الجانب الذي يعكس ما وصلت إليه المملكة في المجالات كافة بأكثر من 23 لغة.// انتهى //19:48ت م0257

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