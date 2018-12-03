السعودية اليوم / سمو ولي العهد يغادر الجزائر



الجزائر 25 ربيع الأول 1440هـ الموافق 3 ديسمبر 2018م واس

غادر صاحب السمو الملكي الأمير

وكان في وداع سمو ولي العهد في المطار دولة الوزير الأول الجزائري الأستاذ أحمد أويحيى، وأصحاب المعالي الوزراء في الحكومة الجزائرية.

// انتهى //

19:17ت م

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الجزائر 25 ربيع الأول 1440هـ الموافق 3 ديسمبر 2018م واسغادر صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع الجزائر اليوم.وكان في وداع سمو ولي العهد في المطار دولة الوزير الأول الجزائري الأستاذ أحمد أويحيى، وأصحاب المعالي الوزراء في الحكومة الجزائرية.// انتهى //19:17ت م0251

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