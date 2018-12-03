السعودية | ولي العهد يغادر الجزائر

شكرا لمتابعتكم وقرائتكم خبر عن ولي العهد يغادر الجزائر والان مع التفاصيل

الخليج 365 - الرياض- نشر قبل 1 دقيقة - 7:24 مساءً, 3 ديسمبر 2018 م المناطق - واس غادر صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع الجزائر اليوم.

وكان في وداع سمو ولي العهد في المطار دولة الوزير الأول الجزائري الأستاذ أحمد أويحيى، وأصحاب المعالي الوزراء في الحكومة الجزائرية.



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