شكرا لقرائتكم النفط يرتفع 5 % قبل اجتماع منظمة أوبك ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل





جدة - خالد شويل - قفزت أسعار النفط بما يزيد على خمسة بالمائة يوم الاثنين بعد هدنة بين الولايات المتحدة والصين لمدة 90 يومًا بشأن نزاع تجاري، وقبل اجتماع منظمة أوبك هذا الأسبوع والذي من المتوقع أن يسفر عن خفض للإمدادات.

وزاد الخام الأمريكي الخفيف 2.92 دولار، أو 5.7 في المائة، إلى 53.85 دولار للبرميل، قبل أن يتراجع إلى نحو 53 دولارًا بحلول الساعة 12:40 بتوقيت جرينتش. وارتفع خام القياس العالمي مزيج برنت 3.14 دولار، أو 5.3 في المائة، إلى 62.60 دولار للبرميل، وبلغ في أحدث تحرك نحو 61.75 دولار.

واتفقت الصين والولايات المتحدة في اجتماع على هامش قمة مجموعة العشرين في الأرجنتين على عدم فرض رسوم جمركية إضافية لمدة 90 يومًا على الأقل، بينما يجري الجانبان محادثات لحل النزاعات القائمة.

وضغطت الحرب التجارية بين أكبر اقتصادين في العالم بشدة على التجارة العالمية، وهو ما أثار مخاوف من تباطؤ اقتصادي.

وتلقى النفط دعمًا أيضًا من إعلان إقليم ألبرتا بكندا أنه سيرغم المنتجين على خفض إنتاج الخام بنسبة 8.7 بالمائة أو 325 ألف برميل يوميًا، لمواجهة اختناقات في خطوط الأنابيب قد تؤدي لزيادة في المخزونات.

ويترقب المتعاملون اجتماع منظمة أوبك في السادس من ديسمبر الجاري لتحديد سياسة الإنتاج، حيث من المقرر أن تعلن المنظمة وروسيا خفض الإمدادات بهدف كبح فائض الإنتاج، الذي دفع أسعار النفط للهبوط بمقدار الثلث منذ أكتوبر الماضي.

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