الان تتابع ولي العهد يغادر الجزائر بعد زيارة استغرقت يومين والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل الخليج 365- متابعات

غادر صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، بعد زيارة استغرقت يومين، ضمن جولته العربية.

يشار إلى أن ولي العهد عقد جلسة مباحثات مع دولة الوزير الأول الجزائري، جرى خلالها استعراض العلاقات الثنائية بين البلدين الشقيقين وفرص تطويرها في مختلف المجالات، بالإضافة إلى بحث تطورات الأحداث في المنطقة.

وفي بيان مشترك، تمت الموافقة على إنشاء مجلس أعلى للتنسيق السعودي الجزائري برئاسة سمو ولي العهد، ومن الجانب الجزائري دولة الوزير الأول الجزائري، أحمد أويحيى، لتعزيز التعاون في المجالات السياسية والأمنية ومكافحة الإرهاب والتطرف وكذلك في المجالات الاقتصادية والتجارية والاستثمارية والطاقة والتعدين والثقافة والتعليم.