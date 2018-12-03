الان تتابع القيادة تعزي الرئيس الأمريكي الأسبق جورج دبليو بوش في وفاة والده والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل الخليج 365- متابعات

بعث خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، برقية عزاء ومواساة للرئيس الأمريكي الأسبق جورج دبليو بوش في وفاة والده.

وقال الملك سلمان: “علمنا بألم شديد نبأ وفاة والدكم، ونبعث لفخامتكم ولأسرة الفقيد بأحر التعازي وأصدق المواساة، مشيدين بما قدم فخامته من خدمات لبلاده، ومثمنين جهوده وإسهاماته أثناء فترة رئاسته والتي كان لها أثر كبير في تعزيز العلاقات السعودية الأميركية، راجين لكم الصبر والسلوان”.

كما بعث الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء برقية عزاء قال فيها: “تلقينا ببالغ الألم نبأ وفاة والدكم، ونبعث لفخامتكم بأحر التعازي وأصدق المواساة، راجين لكم ولأسرة الفقيد الصبر والسلوان”.