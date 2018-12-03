الان تتابع رسمياً… اكتمال دية السجين سالم الشمري بعد شفاعة ابن ثنيان والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل الخليج 365-الرياض

أسدل الستار رسمياً، اليوم، على قضية السجين سالم بن جابر الشمري، بعد تنازل أهل الدم عن المبلغ المتبقي من الدية، تقديراً لوجاهة شيخ شمل عشائر الزميل من شمر فهد بن عبيد ابن ثنيان.

وكان السجين الشمري قد أقدم على قتل مواطن آخر في مدينة عرعر قبل عدة سنوات، وتنازل عنه أهل المقتول تنازلاً مشروطاً مقابل 19 مليون ريال جمعت منها قبيلة شمر مبلغ 13 مليون وتبقى 6 ملايين لإكمال المبلغ المتفق عليه.

فقرر الشيخ ابن ثنيان التشفع للسجين عند ذوي القتيل، وذكرهم بعظمة العفو وأجره عند الله فاستجاب له أهل الدم وقرروا التنازل عن بقية المبلغ، وبذلك يعلن رسمياً إكتمال الدية المطلوبة على السجين سالم بن جابر الشمري.

من جهتهم تقدم ذوو السجين بالشكر والعرفان للشيخ فهد بن عبيد الثنيان على جهوده الحثيثة ومساعيه في إقناع أهل الدم بقبول المبلغ الحالي والتنازل عن المتبقي، كما توجهوا بشكرهم وامتنانهم إلى الشيخ شايش الخضع، وجميع المساهمين في عتق رقبة السجين من مشايخ وأعيان قبيلة شمر وقبيلة الروله وعنزه.