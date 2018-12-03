شكرا لقرائتكم خبر نائب أمير الرياض ينقل تعازي القيادة لأسرة الشهيد العتيبي ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - واس - الرياض

نقل نائب أمير منطقة الرياض محمد بن عبدالرحمن، تعازي خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز وولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع الأمير محمد بن سلمان لأسرة الشهيد العريف مشعل بن مانع العتيبي الذي استشهد في ميدان الشرف والعزة بالحد الجنوبي دفاعا عن الدين والوطن.

وكان نائب أمير منطقة الرياض أدى صلاة الميت على الشهيد عقب صلاة الظهر اليوم في جامع الراجحي بحضور وزير الحرس الوطني الأمير خالد بن عياف ورئيس الجهاز العسكري بوزارة الحرس الوطني الفريق محمد الناهض ووكيل وزارة الحرس الوطني الدكتور علي العنقري وأمراء الأفواج ورؤساء الهيئات العسكرية ومسؤولي وزارة الحرس الوطني من مدنيين وعسكريين.

وأعرب الأمير محمد بن عبدالرحمن لذوي الفقيد عن بالغ عزائه في فقيد الوطن، مؤكدا ما يتحلى به رجال الأمن كافة من شجاعة وبسالة في الذود عن حمى هذا الوطن الغالي، سائلا المولى - عز وجل - أن يتغمده بواسع رحمته ويتقبلهم مع الشهداء، وأن يلهمهم الصبر والسلوان.

من جهتهم، رفع ذوو الشهيد الشكر لخادم الحرمين الشريفين وولي عهده الأمين ولنائب أمير منطقة الرياض ووزير الحرس الوطني على تعازيهم ومشاعرهم، سائلين الله أن يحفظ هذه البلاد وأن يديم عليها أمنها وأمانها في ظل قيادتها.