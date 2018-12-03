القيادة تهنئ سالومي زورابيشفيلي بمناسبة فوزها بالانتخابات الرئاسية في جورجيا

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - واس - الرياض بعث خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز برقية تهنئة لرئيسة جورجيا سالومي زورابيشفيلي بمناسبة فوزها بالانتخابات الرئاسية في بلادها. وأعرب خادم الحرمين الشريفين باسمه واسم شعب وحكومة المملكة العربية السعودية عن أجمل التهاني، وأطيب التمنيات بالنجاح لها، ولشعب جورجيا الصديق المزيد من التقدم والازدهار. إلى ذلك بعث ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع الأمير محمد بن سلمان برقية تهنئة لرئيسة جورجيا سالومي زورابيشفيلي بمناسبة فوزها بالانتخابات الرئاسية في بلادها. وأعرب ولي العهد عن أصدق التهاني، وأطيب التمنيات بالصحة والسعادة لها، ولشعب جورجيا الصديق المزيد من التقدم والرقي.



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