السعودية | ولي العهد السعودي يغادر الجزائر بعد زيارة استمرت يومين

شكرا لقرائتكم ولي العهد السعودي يغادر الجزائر بعد زيارة استمرت يومين ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - غادر ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، اليوم الاثنين، الجزائر بعد زيارة رسمية استمرت يومين.

وكان الأمير محمد بن سلمان، التقى بالجزائر العاصمة، الوزير الأول الجزائري أحمد أويحيى.