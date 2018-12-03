السعودية | ولي العهد السعودي يغادر الجزائر بعد زيارة استمرت يومين

شكرا لقرائتكم ولي العهد السعودي يغادر الجزائر بعد زيارة استمرت يومين ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
جدة - بواسطة طلال الحمود - غادر ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، اليوم الاثنين، الجزائر بعد زيارة رسمية استمرت يومين.
وكان الأمير محمد بن سلمان، التقى بالجزائر العاصمة، الوزير الأول الجزائري أحمد أويحيى.
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