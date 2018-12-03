جامعة الملك خالد تحتفي بيوم المهندس السادس غدا

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - مكة - أبها

تنظم كلية الهندسة بجامعة الملك خالد غدا، فعاليات يوم المهندس السادس، وذلك بمقر الكلية في المدينة الجامعية (قريقر).

وأوضح عميد كلية الهندسة الدكتور إبراهيم فلقي، أن الفعاليات ستضم معرضا للمشاريع سيقام في فناء مبنى "أ" الداخلي، إضافة إلى مناقشة عدد من الموضوعات التي تهم طلاب الهندسة، مثل مشاريع التخرج، والتجارب المهنية، ومحاكاة المقابلات الوظيفية، وإعداد وتجويد السيرة الذاتية، لافتا إلى أن المناقشات ستتم في قاعة المعرفة "145" بالكلية، وأن الكلية ستستقبل خلال يوم المهندس مبادرات التطوير التي يقدمها الطلاب.

وأشار إلى أن الكلية حرصت على استضافة مدير إدارة المرافق بالقطاع الجنوبي في شركة الكهرباء السعودية المهندس سياف الشهراني في جلسة نقاش لتقديم تجربته المهنية، وكيفية التعامل مع معوقات المهنة للطلاب، مؤكدا أن الفعالية سيتخللها لقاء مفتوح، يجيب من خلاله عميد ووكلاء الكلية ورؤساء أقسامها على تساؤلات واستفسارات الطلاب.

يذكر أن كلية الهندسة بجامعة الملك خالد تحتفي بيوم المهندس بشكل سنوي لدعم طلابها ودفعهم للتميز، وبث روح المنافسة فيما بينهم، من خلال إقامة معرض المشاريع، واستضافة شخصيات بارزة في المجال الهندسي.