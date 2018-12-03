شكرا لقرائتكم خبر حارس التراث يشعل نقاشات أمسية عالمية قرية رجال ألمع ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - مكة - أبها

استذكر مثقفون خلال أمسية بعنوان "عالمية قرية رجال ألمع... وقراءة في المنجزات التراثية للراحل إبراهيم مسفر" جهود إبراهيم مسفر الملقب بـ "حارس التراث"، وتحدث الدكتور محمد فايع، وعبدالهادي مسفر عن الجهود التي بذلها الراحل إبراهيم مسفر لتسجيل قرية رجال ألمع في منظمة اليونيسكو، ووفائه لقريته وتراثه، قبل أن تغلب دموع الذكريات المتحدثين.

وأكد حسين الزيداني أن مسفر كان أحد الذين كتبوا قصة عشقهم منذ 40 سنة، وشدد محمد الراقدي على الإرث الكبير الذي تركه الراحل، مما أهله ليكون الحارس الأمين على التراث في القرية ومنطقة عسير، ونوه محمد شبلان نائب القرية بالدور الكبير الذي قدمه أهالي القرية على كل الأصعدة، مشيدا بإنجازات إبراهيم مسفر رحمه الله، رافعا شكره لنائب أمير منطقة عسير تركي بن طلال على متابعته الدؤوبة وحرصه الكبير على دخول القرية إلى اليونيسكو.

وشهدت الأمسية مداخلات عدة عن الراحل، من أقرانه وإخوانه وطلابه، قبل أن يوقع عقد الشراكة بين اللجنة الثقافية وإدارة قرية رجال التراثية، حيث أكد عبدالهادي مسفر دعوة اللجنة لإقامة كل فعالياتها داخل القرية، مثمنا الدور الكبير الذي تقوم به، وجرى تكريم ضيوف الأمسية.