السعودية | نقل المذيع غالب كامل عبر الإخلاء الطبي للرياض.. والسبب 

شكرا لقرائتكم نقل المذيع غالب كامل عبر الإخلاء الطبي للرياض.. والسبب ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - وصل إلى الرياض عبر طائرة الإخلاء الطبي المذيع #غالب_كامل الذي عانى من أزمة صحية أثناء وجوده في الأردن، وتم نقله بتوجيهات ولي العهد الأمير محمد بن سلمان الذي أمر بعلاجه في مستشفى القوات المسلحة بالرياض.

وقال رائد نجل المذيع غالب كامل في حديثه لـ"العربية.نت": "وصل والدي اليوم إلى الرياض عبر طائرة الإخلاء الطبي، وأدخلناه المستشفى العسكري وبمجرد وصوله شعرنا بأنه في معنويات أفضل وارتاح نفسيا، وأوجه شكري إلى ولي العهد الأمير محمد بن سلمان على اهتمامه وأمره بنقل والدي إلى الرياض ".

وعن الوعكة الصحية التي تعرض لها أكد رائد أن والده يعاني من مشاكل مزمنة في الجهاز التنفسي ونصحه الأطباء بالعيش في مكان يخلو من الغبار بحسب تأكيده، وانتقل من الرياض إلى المدينة المنورة ومنها إلى الأردن.

يذكر أن المذيع غالب كامل من الجيل المؤسس الذي واكب انطلاقة البث الإذاعي في الستينات، وهو من أبرز الوجوه الإعلامية على شاشة التلفزيون السعودي في الثمانينات والتسعينات، قدم فيها عددا من البرامج إضافة إلى نشرات الأخبار الرئيسية.