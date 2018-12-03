"المغامسي": ولي العهد فارس العرب يسعى لجمع كلمة ووحدة المسلمين

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ثمّن الشيخ صالح بن عوّاد المغامسي إمام وخطيب مسجد قباء بالمدينة المنورة جهود سمو ولي العهد الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز في جمع كلمة العرب والمسلمين، مشيراً في هذا الصدد لجولته العربية بين موريتانيا والجزائر، واصفاً إياه بأنه "فارس العرب"، خلال جولته، داعياً الله أن يجمع كلمة العرب والمسلمين، وأن يكلّل جهود سمو ولي العهد.
جاء ذلك في تغريدة نصّها: "فارس العرب "محمد بن سلمان" يتنقل بين موريتانيا بلد العلماء والصالحين من العباد، وبين الجزائر بلد الشهداء وعرين الآساد، اللهم اجمع كلمة العرب والمسلمين على الهدى، ووفّق وليّ عهدنا لما تحب وترضى".
"المغامسي": ولي العهد فارس العرب يسعى لجمع كلمة ووحدة المسلمينعبدالحكيم شار الخليج 365 2018-12-03
ثمّن الشيخ صالح بن عوّاد المغامسي إمام وخطيب مسجد قباء بالمدينة المنورة جهود سمو ولي العهد الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز في جمع كلمة العرب والمسلمين، مشيراً في هذا الصدد لجولته العربية بين موريتانيا والجزائر، واصفاً إياه بأنه "فارس العرب"، خلال جولته، داعياً الله أن يجمع كلمة العرب والمسلمين، وأن يكلّل جهود سمو ولي العهد.
جاء ذلك في تغريدة نصّها: "فارس العرب "محمد بن سلمان" يتنقل بين موريتانيا بلد العلماء والصالحين من العباد، وبين الجزائر بلد الشهداء وعرين الآساد، اللهم اجمع كلمة العرب والمسلمين على الهدى، ووفّق وليّ عهدنا لما تحب وترضى".
03 ديسمبر 2018 - 25 ربيع الأول 1440
05:18 PM
منوهاً بجولته بين بلد العلماء والصالحين وبلد الشهداء وعرين الآساد
ثمّن الشيخ صالح بن عوّاد المغامسي إمام وخطيب مسجد قباء بالمدينة المنورة جهود سمو ولي العهد الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز في جمع كلمة العرب والمسلمين، مشيراً في هذا الصدد لجولته العربية بين موريتانيا والجزائر، واصفاً إياه بأنه "فارس العرب"، خلال جولته، داعياً الله أن يجمع كلمة العرب والمسلمين، وأن يكلّل جهود سمو ولي العهد.
جاء ذلك في تغريدة نصّها: "فارس العرب "محمد بن سلمان" يتنقل بين موريتانيا بلد العلماء والصالحين من العباد، وبين الجزائر بلد الشهداء وعرين الآساد، اللهم اجمع كلمة العرب والمسلمين على الهدى، ووفّق وليّ عهدنا لما تحب وترضى".
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المصدر : الخليج 365
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