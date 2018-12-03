"مناهل سفر".. أول سعودية تحصل على رخصة مارشال من الاتحاد الدولي للسيارات FIA

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عُينت المهندسة مناهل سفر كأول سيدة سعودية بصفة مارشال مراقب من الاتحاد الدولي للسيارات FIA، بعد أن حصلت على رخصتها من الاتحاد بحلبة البحرين الدولية خلال بطولة كأس الأمم GT.
وأعربت المهندسة مناهل عن سعادتها وفخرها بهذا المنصب كأول سيدة سعودية تحصل عليه، كما أعربت عن استعدادها وجاهزيتها للانطلاق في بطولة فورميلا E الدرعية التي ستقام الأسبوع القادم.
والجدير بالذكر أن مناهل سفر سيدة أعمال سعودية بدأت في دخولها عالم السيارات منذ صدور القرار السامي لخادم الحرمين الشريفين لقيادة المرأة، بعدما نجحت في تنظيم معرض مستلزمات السيارات للمرأة برعاية الأمير سعود بن نايف أمير المنطقة الشرقية في تاريخ تطبيق القرار السامي للقيادة.
وحقق المعرض نجاحاً مبهراً؛ حيث تقوم بالتجهيز حاليًّا للمعرض في إصداره الثاني ليكون المعرض الدولي الوحيد في المملكة الذي يتزامن مع الذكرى السنوية لتطبيق القرار السامي ١٤٤٠/١٠/١٠هـ برعاية وحضور أمير المنطقة الشرقية وشراكة استراتيجية مع الإدارة العامة للمرور.
وقالت المهندسة مناهل: أوجه الشكر لرئيس الاتحاد السعودي للسيارات والدراجات النارية الأمير خالد بن سلطان الفيصل، ورئيس نادي منظمي سباقات السعودي كابتن نايف الجروان؛ لإشرافهما وتدريبهما وتأهيلنا لسباق الفورميلا E بالدرعية، وتجهيزنا لتمثيل المملكة العربية السعودية في المحافل الدولية.
وأضافت: أشكر كذلك الاتحاد البحريني للسيارات، والمدير العام عبدالعزيز الذوادي، وجميع الفريق؛ لتدريبهم لإخوتهم من السعودية وتأهيلنا بدورات تدريبية أقيمت في الرياض والدمام وجدة.
"مناهل سفر".. أول سعودية تحصل على رخصة مارشال من الاتحاد الدولي للسيارات FIAصحيفة الخليج 365 الإلكترونية الخليج 365 2018-12-03
عُينت المهندسة مناهل سفر كأول سيدة سعودية بصفة مارشال مراقب من الاتحاد الدولي للسيارات FIA، بعد أن حصلت على رخصتها من الاتحاد بحلبة البحرين الدولية خلال بطولة كأس الأمم GT.
وأعربت المهندسة مناهل عن سعادتها وفخرها بهذا المنصب كأول سيدة سعودية تحصل عليه، كما أعربت عن استعدادها وجاهزيتها للانطلاق في بطولة فورميلا E الدرعية التي ستقام الأسبوع القادم.
والجدير بالذكر أن مناهل سفر سيدة أعمال سعودية بدأت في دخولها عالم السيارات منذ صدور القرار السامي لخادم الحرمين الشريفين لقيادة المرأة، بعدما نجحت في تنظيم معرض مستلزمات السيارات للمرأة برعاية الأمير سعود بن نايف أمير المنطقة الشرقية في تاريخ تطبيق القرار السامي للقيادة.
وحقق المعرض نجاحاً مبهراً؛ حيث تقوم بالتجهيز حاليًّا للمعرض في إصداره الثاني ليكون المعرض الدولي الوحيد في المملكة الذي يتزامن مع الذكرى السنوية لتطبيق القرار السامي ١٤٤٠/١٠/١٠هـ برعاية وحضور أمير المنطقة الشرقية وشراكة استراتيجية مع الإدارة العامة للمرور.
وقالت المهندسة مناهل: أوجه الشكر لرئيس الاتحاد السعودي للسيارات والدراجات النارية الأمير خالد بن سلطان الفيصل، ورئيس نادي منظمي سباقات السعودي كابتن نايف الجروان؛ لإشرافهما وتدريبهما وتأهيلنا لسباق الفورميلا E بالدرعية، وتجهيزنا لتمثيل المملكة العربية السعودية في المحافل الدولية.
وأضافت: أشكر كذلك الاتحاد البحريني للسيارات، والمدير العام عبدالعزيز الذوادي، وجميع الفريق؛ لتدريبهم لإخوتهم من السعودية وتأهيلنا بدورات تدريبية أقيمت في الرياض والدمام وجدة.
03 ديسمبر 2018 - 25 ربيع الأول 1440
05:14 PM
تستعد لتنظيم النسخة الثانية من معرض مستلزمات المركبات للمرأة
عُينت المهندسة مناهل سفر كأول سيدة سعودية بصفة مارشال مراقب من الاتحاد الدولي للسيارات FIA، بعد أن حصلت على رخصتها من الاتحاد بحلبة البحرين الدولية خلال بطولة كأس الأمم GT.
وأعربت المهندسة مناهل عن سعادتها وفخرها بهذا المنصب كأول سيدة سعودية تحصل عليه، كما أعربت عن استعدادها وجاهزيتها للانطلاق في بطولة فورميلا E الدرعية التي ستقام الأسبوع القادم.
والجدير بالذكر أن مناهل سفر سيدة أعمال سعودية بدأت في دخولها عالم السيارات منذ صدور القرار السامي لخادم الحرمين الشريفين لقيادة المرأة، بعدما نجحت في تنظيم معرض مستلزمات السيارات للمرأة برعاية الأمير سعود بن نايف أمير المنطقة الشرقية في تاريخ تطبيق القرار السامي للقيادة.
وحقق المعرض نجاحاً مبهراً؛ حيث تقوم بالتجهيز حاليًّا للمعرض في إصداره الثاني ليكون المعرض الدولي الوحيد في المملكة الذي يتزامن مع الذكرى السنوية لتطبيق القرار السامي ١٤٤٠/١٠/١٠هـ برعاية وحضور أمير المنطقة الشرقية وشراكة استراتيجية مع الإدارة العامة للمرور.
وقالت المهندسة مناهل: أوجه الشكر لرئيس الاتحاد السعودي للسيارات والدراجات النارية الأمير خالد بن سلطان الفيصل، ورئيس نادي منظمي سباقات السعودي كابتن نايف الجروان؛ لإشرافهما وتدريبهما وتأهيلنا لسباق الفورميلا E بالدرعية، وتجهيزنا لتمثيل المملكة العربية السعودية في المحافل الدولية.
وأضافت: أشكر كذلك الاتحاد البحريني للسيارات، والمدير العام عبدالعزيز الذوادي، وجميع الفريق؛ لتدريبهم لإخوتهم من السعودية وتأهيلنا بدورات تدريبية أقيمت في الرياض والدمام وجدة.
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المصدر : الخليج 365
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