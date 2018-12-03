أمير عسير يؤكد أهمية وسائل الإعلام في الدفاع عن الوطن

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أكد أمير منطقة عسير، فيصل بن خالد بن عبدالعزيز، أهمية الدور المناط بالوسائل الإعلامية والقائمين عليها, في نقل الحقائق بالصورة الحقيقية، والدفاع عن الوطن ومقدراته, ومجابهة الحملات المغرضة ضد كل من يسيء لهذه البلاد.
ونوه بما تشهده المنطقة من تطور ونمو في مختلف المجالات، مشددًا على ضرورة العمل الجاد، وبذل المزيد من الجهود لكل ما يخدم المنطقة سياحيًا واقتصاديًا.
جاء ذلك خلال استقباله صباح اليوم، بمكتبه بالإمارة؛ الوفد الإعلامي الذي يزور المنطقة حاليًا لدعم ملف ترشيح قرية "رجال التراثية" بمحافظة رجال ألمع؛ لتسجيلها في مواقع التراث العالمي بمنظمة اليونيسكو.
رحب أمير منطقة عسير، بالجميع، مشيرًا إلى أن المنطقة، ولله الحمد؛ تصدرت قائمة الوجهات السياحية في المملكة، من خلال ما تمتلكه من مقومات جذب سياحية وتراثية جعلت كل الأنظار تتجه إليها.
وأكد الأمير فيصل بن خالد، خلال اللقاء أهمية الإعلام ودوره في إبراز العديد من المعالم السياحية والتراثية في المنطقة، داعيًا الجميع إلى إبراز الجهود الإيجابية كافة في المنطقة، ونقد ما يستحق بشكل موضوعي وبناء؛ لتحقيق المصلحة العامة لمنطقة عسير .
وفي نهاية اللقاء، قدم الوفد الإعلامي شكرهم وتقديرهم لأمير المنطقة، على استقباله لهم والاستماع إلى توجيهاته السديدة ومتابعته الدائمة لكل ما من شأنه الرقي بالمنطقة في شتى المجالات.
أمير عسير يؤكد أهمية وسائل الإعلام في الدفاع عن الوطنصحيفة الخليج 365 الإلكترونية الخليج 365 2018-12-03
أكد أمير منطقة عسير، فيصل بن خالد بن عبدالعزيز، أهمية الدور المناط بالوسائل الإعلامية والقائمين عليها, في نقل الحقائق بالصورة الحقيقية، والدفاع عن الوطن ومقدراته, ومجابهة الحملات المغرضة ضد كل من يسيء لهذه البلاد.
ونوه بما تشهده المنطقة من تطور ونمو في مختلف المجالات، مشددًا على ضرورة العمل الجاد، وبذل المزيد من الجهود لكل ما يخدم المنطقة سياحيًا واقتصاديًا.
جاء ذلك خلال استقباله صباح اليوم، بمكتبه بالإمارة؛ الوفد الإعلامي الذي يزور المنطقة حاليًا لدعم ملف ترشيح قرية "رجال التراثية" بمحافظة رجال ألمع؛ لتسجيلها في مواقع التراث العالمي بمنظمة اليونيسكو.
رحب أمير منطقة عسير، بالجميع، مشيرًا إلى أن المنطقة، ولله الحمد؛ تصدرت قائمة الوجهات السياحية في المملكة، من خلال ما تمتلكه من مقومات جذب سياحية وتراثية جعلت كل الأنظار تتجه إليها.
وأكد الأمير فيصل بن خالد، خلال اللقاء أهمية الإعلام ودوره في إبراز العديد من المعالم السياحية والتراثية في المنطقة، داعيًا الجميع إلى إبراز الجهود الإيجابية كافة في المنطقة، ونقد ما يستحق بشكل موضوعي وبناء؛ لتحقيق المصلحة العامة لمنطقة عسير .
وفي نهاية اللقاء، قدم الوفد الإعلامي شكرهم وتقديرهم لأمير المنطقة، على استقباله لهم والاستماع إلى توجيهاته السديدة ومتابعته الدائمة لكل ما من شأنه الرقي بالمنطقة في شتى المجالات.
03 ديسمبر 2018 - 25 ربيع الأول 1440
05:12 PM
خلال لقائه الوفد الإعلامي الذي يزور المنطقة
أكد أمير منطقة عسير، فيصل بن خالد بن عبدالعزيز، أهمية الدور المناط بالوسائل الإعلامية والقائمين عليها, في نقل الحقائق بالصورة الحقيقية، والدفاع عن الوطن ومقدراته, ومجابهة الحملات المغرضة ضد كل من يسيء لهذه البلاد.
ونوه بما تشهده المنطقة من تطور ونمو في مختلف المجالات، مشددًا على ضرورة العمل الجاد، وبذل المزيد من الجهود لكل ما يخدم المنطقة سياحيًا واقتصاديًا.
جاء ذلك خلال استقباله صباح اليوم، بمكتبه بالإمارة؛ الوفد الإعلامي الذي يزور المنطقة حاليًا لدعم ملف ترشيح قرية "رجال التراثية" بمحافظة رجال ألمع؛ لتسجيلها في مواقع التراث العالمي بمنظمة اليونيسكو.
رحب أمير منطقة عسير، بالجميع، مشيرًا إلى أن المنطقة، ولله الحمد؛ تصدرت قائمة الوجهات السياحية في المملكة، من خلال ما تمتلكه من مقومات جذب سياحية وتراثية جعلت كل الأنظار تتجه إليها.
وأكد الأمير فيصل بن خالد، خلال اللقاء أهمية الإعلام ودوره في إبراز العديد من المعالم السياحية والتراثية في المنطقة، داعيًا الجميع إلى إبراز الجهود الإيجابية كافة في المنطقة، ونقد ما يستحق بشكل موضوعي وبناء؛ لتحقيق المصلحة العامة لمنطقة عسير .
وفي نهاية اللقاء، قدم الوفد الإعلامي شكرهم وتقديرهم لأمير المنطقة، على استقباله لهم والاستماع إلى توجيهاته السديدة ومتابعته الدائمة لكل ما من شأنه الرقي بالمنطقة في شتى المجالات.
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المصدر : الخليج 365
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