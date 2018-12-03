هاشتاق #ليان_الدخيل يبكي رحيلها.. طفلة اشتهرت بمقاطع حزينة تفارق الحياة

محمد بن مسعود - الدمام - كانت تتلقى العلاج من مرض نادر يسمَّى "نيمان بيك"

فارقت الحياة الطفلة "ليان الدخيل" المنومة بأحد المستشفيات؛ وفقًا لمغردين، بعدما كانت تتلقى العلاج من مرض نادر، والتي انتشرت لها قبل مدة مقاطع مؤثرة تشكو من مرضها.

وتفاعل مغردون اليوم بشكل واسع مع مقاطع كانت قد ظهرت فيها الطفلة وهي تشكو من مرضها، الذي غيَّر شكلها؛ حسب تعبيراتها الطفولية.

وأشار متابعون لقصة الطفلة إلى أنها كانت تعاني من المرض النادر "نيمان بيك"، وبدأ ظهورها ومتابعة حالتها عبر مقطع فيديو بمواقع التواصل الاجتماعي قبل قرابة عامين اشتكت من خلاله معاناتها من النظرة لها عند الخروج للأسواق والمتنزهات؛ بسبب كبر حجم بطنها.

وصعد على موقع "تويتر" هاشتاق بعنوان "#ليان_الدخيل"، أبدى من خلاله مغردون حزنهم وتأثرهم بوفاة "ليان".

وقال معرّف يحمل اسم د. فرح المطيري: طفلة تابعتها من بداية مرحلة علاجها أبكاني بكاؤها وأسعدتني ضحكتها.. والدتها كانت مثالًا للقوة والصبر، أسأل الله العظيم رب العرش أن يجعلها طيرًا من طيور الجنة شفيعة مجابة لوالديها، اللهم أعظم بها أجورهما وثقل بها موازينهما واجبر كسر قلوبهم.