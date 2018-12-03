"فيصل بن خالد" يلتقي رئيس هيئة تطوير عسير

محمد بن مسعود - الدمام - اطلع على التنمية المتوازنة والمستدامة للمنطقة

استقبل أمير منطقة عسير، فيصل بن خالد بن عبدالعزيز, في مكتبه بالإمارة، اليوم، مدير تأسيس هيئة تطوير المنطقة، الدكتور أنس المغيري.

رحب أمير عسير، رئيس هيئة تطوير المنطقة، بالدكتور "المغيري", كما اطلع على تقرير شامل لآخر الخطوات والمستجدات لهيئة تطوير المنطقة، والأهداف الإستراتيجية للهيئة، والتي تأتي في مقدمتها قيادة التنمية المتوازنة والمتكاملة والمستدامة لمنطقة عسير، وفق المهام الممنوحة لها, إلى جانب مهام وأعمال الهيئة التي تركز على التخطيط والتطوير الشامل للمنطقة في المجالات كافة.

وفي نهاية اللقاء، قدم الدكتور "المغيري" شكره وتقديره لأمير منطقة عسير، على اهتمامه ومتابعته الدائمة لجميع أعمال الهيئة.