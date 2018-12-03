أمير عسير يقدم واجب العزاء في شيخ  شمل قبائل آل معمر

محمد بن مسعود - الدمام - قدم أمير منطقة عسير، فيصل بن خالد بن عبدالعزيز، اليوم، تعازيه ومواساته لأسرة "آل فردان" في وفاة شيخ شمل قبائل آل معمر عبيدة قحطان، الشيخ عبدالله بن سعد بن فردان، الذي توفي - يرحمه الله - أمس الأول بمدينة الرياض، بعد معاناة طويلة مع المرض.

وكان في استقبال الأمير فيصل بن خالد، لدى وصوله مقر العزاء بمنزل أسرة الفقيد بمحافظة سراة عبيدة، أشقاء الفقيد: الشيخ علي بن سعد بن فردان، ومحافظ رجال ألمع، صالح بن سعد بن فردان، وأبناء الفقيد: محمد، وحسين، وسعد، وعدد من أفراد أسرة "آل فردان"، بمحافظة سراة عبيدة.

ودعا الله ـ جل وعلا ـ أن يرحم الفقيد ويسكنه فسيح جناته، وأن يلهم أهله وذويه الصبر والسلوان.

من جهتها ثمنت أسرة "آل فردان" لأمير المنطقة، هذه المشاعر والمواساة وتقديمه واجب العزاء، مؤكدين أن هذا ليس بغريبٍ عليه, داعين الله، أن يحفظه من كل شر ومكروه.