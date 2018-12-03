مركز الإصلاح الأسري يعقد اجتماعه الدوري

محمد بن مسعود - الدمام - "الشايع": ارتفاع نسبة الصلح إلى 90%

عقد مركز الإصلاح الأسري اجتماعه الدوري؛ لمناقشة مستجدات العمل وآلية تطويره، وسبل تبادل الخبرات والمستجدات.

تلا الاجتماع حفل تكريم لجميع منسوبي مركز الإصلاح الأسري، بمناسبة مرور ثلاث سنوات على إنشاء المركز، وتدشين عمله الرسمي قبل أكثر من سنتين.

وقال رئيس مركز الإصلاح الأسري صالح مبارك آل شايع: إن هذا التكريم لمعت فكرته بعد النجاحات المتتالية، وصدور الإحصائية الدورية الأخيرة، والتي أوضحت الارتفاع الملحوظ في حالات الصلح لدى الزملاء المصلحين.

وأضاف: ارتفعت نسبة الصلح لتتراوح ما بين 80 إلى90%، لكل مصلح، مما استوجب معه المبادرة بتقديم الشكر والعرفان لما يبذله جميع الزملاء المنتسبين للمركز من إداريين ومصلحين.

وأوضح "آل شايع" أن المركز يقدم خدمات الإصلاح الأسري من خلال كوادر مؤهلة في معظم التخصصات لبناء مجتمع مستقر وآمن، ويهدف لمعالجة حالات الخلاف الأسري بالسعي في التوفيق بين أطرافها بالطرق الودية، وفق الأحكام الشرعية والأساليب العلمية المهنية في التواصل وأنماط الشخصية، للحدّ من نسبة الطلاق، والكدر الزواجي، والحد من انحراف الأبناء، والعمل على تخفيف الضغوط النفسية والتوترات التي قد تؤدي إلى كوارث صحية أو أسرية، إلى جانب نشر ثقافة العفو والتغافر والإصلاح بين الناس.

وقال: إن المركز يرحّب بأصحاب الخبرات والممارسين بالانضمام ضمن طاقم المصلحين، وفق الآلية المعتمدة للعمل، وكذلك المتطوعين من الإعلاميين والمصممين، الراغبين بالانضمام ضمن فريق العمل التطوعي.

ولفت إلى أن إدارة اللجنة تحرص دائماً لجذب المتطوعين والمتعاونين من الحي وأبنائه، وأصحاب المبادرات التطوعية، ضمن منظومة وآلية معتمدة من إدارة اللجنة.

وشكر "الشايع" الله -سبحانه وتعالى- ثم أعضاء مجلس إدارة لجنة التنمية الاجتماعية بحيي بدر والشفا؛ لما يولونه من دعم لمثل هذه المشروعات، وللرئيس التنفيذي لبيت الخبرة للبحوث والدراسات الاجتماعية الدكتور خالد الحليبي، لاهتمامه الدائم والمباشر، ولأوقاف الشيخ عبدالله بن تركي الضحيان -رحمه الله- الشكر والتقدير لتأسيس هذا المركز، ولجميع العاملين لما قدموه من دعم كان له الأثر الواضح لنجاح هذه المراكز، داعين الله للشيخ عبدالله بالرحمة والمغفرة، وأن يجعله في ميزان حسناته.