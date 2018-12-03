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افتتح مدير الإدارة العامة للدفاع المدني بمحافظة الطائف، العميد عمر بن عبيد المقذلي، اليوم الاثنين، المعرض التوعوي: "الوقاية هي الغاية".
يأتي ذلك، انطلاقًا من مبادرة "كيف نكون قدوة؟"، لتحقيق رؤية المملكة 2030، وذلك بمول قلب الطائف، وبمشاركة بعض الجهات ذات العلاقة بالدفاع المدني، والذي يهدف لنشر ثقافة السلامة وتأصيلها.
وقال المتحدث الرسمي للإدارة العامة للدفاع المدني بالمحافظة، العقيد ناصر بن سلطان الشريف، إن المعرض انطلاقًا للعديد من البرامج التي تقيمها الإدارة لترسيخ مفاهيم السلامة.
وأوضح أنه تم اختيار موقع السوق بناءً على ما تم لمسه في المعارض السابقة من عدد الزوار، وتفاعل جميع شرائح المجتمع مع رسائل الدفاع المدني التوعوية.
ودعا العقيد "الشريف" أولياء الأمور من المواطنين والمقيمين لزيارة المعرض مع جميع أفراد الأسرة للاستفادة من محتويات المعرض.
مدير مدني الطائف يفتتح المعرض التوعوي "الوقاية هي الغاية"فهد العتيبي الخليج 365 2018-12-03
افتتح مدير الإدارة العامة للدفاع المدني بمحافظة الطائف، العميد عمر بن عبيد المقذلي، اليوم الاثنين، المعرض التوعوي: "الوقاية هي الغاية".
يأتي ذلك، انطلاقًا من مبادرة "كيف نكون قدوة؟"، لتحقيق رؤية المملكة 2030، وذلك بمول قلب الطائف، وبمشاركة بعض الجهات ذات العلاقة بالدفاع المدني، والذي يهدف لنشر ثقافة السلامة وتأصيلها.
وقال المتحدث الرسمي للإدارة العامة للدفاع المدني بالمحافظة، العقيد ناصر بن سلطان الشريف، إن المعرض انطلاقًا للعديد من البرامج التي تقيمها الإدارة لترسيخ مفاهيم السلامة.
وأوضح أنه تم اختيار موقع السوق بناءً على ما تم لمسه في المعارض السابقة من عدد الزوار، وتفاعل جميع شرائح المجتمع مع رسائل الدفاع المدني التوعوية.
ودعا العقيد "الشريف" أولياء الأمور من المواطنين والمقيمين لزيارة المعرض مع جميع أفراد الأسرة للاستفادة من محتويات المعرض.
03 ديسمبر 2018 - 25 ربيع الأول 1440
04:54 PM
انطلاقًا من "كيف نكون قدوة؟" لتحقيق رؤية المملكة 2030
افتتح مدير الإدارة العامة للدفاع المدني بمحافظة الطائف، العميد عمر بن عبيد المقذلي، اليوم الاثنين، المعرض التوعوي: "الوقاية هي الغاية".
يأتي ذلك، انطلاقًا من مبادرة "كيف نكون قدوة؟"، لتحقيق رؤية المملكة 2030، وذلك بمول قلب الطائف، وبمشاركة بعض الجهات ذات العلاقة بالدفاع المدني، والذي يهدف لنشر ثقافة السلامة وتأصيلها.
وقال المتحدث الرسمي للإدارة العامة للدفاع المدني بالمحافظة، العقيد ناصر بن سلطان الشريف، إن المعرض انطلاقًا للعديد من البرامج التي تقيمها الإدارة لترسيخ مفاهيم السلامة.
وأوضح أنه تم اختيار موقع السوق بناءً على ما تم لمسه في المعارض السابقة من عدد الزوار، وتفاعل جميع شرائح المجتمع مع رسائل الدفاع المدني التوعوية.
ودعا العقيد "الشريف" أولياء الأمور من المواطنين والمقيمين لزيارة المعرض مع جميع أفراد الأسرة للاستفادة من محتويات المعرض.
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المصدر : الخليج 365
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