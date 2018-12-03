المملكة تشارك باجتماع وزراء الشؤون الاجتماعية العرب بمصر

محمد بن مسعود - الدمام - بوفد يترأسه "الراجحي".. يعقد في شرم الشيخ

يرأس وزير العمل والتنمية الاجتماعية، المهندس أحمد الراجحي، وفد المملكة، لأعمال اجتماعات الدورة الـ 38 لمجلس وزراء الشؤون الاجتماعية العرب، والاجتماع المشترك لمجلسي وزراء الشؤون الاجتماعية والصحة العرب، التي ستعقد أعمالها غدًا، في مدينة شرم الشيخ بمصر.

وتناقش بنود الاجتماع على مستوى وزراء الشؤون الاجتماعية العرب، الموضوعات ذات الصلة باختصاصات مجلس وزراء الشؤون الاجتماعية العرب في إطار القمة الـ 30 في تونس 2019، والقمة التنموية الاقتصادية والاجتماعية الرابعة في لبنان 2019.

كما سيتضمن متابعة تنفيذ الأبعاد الاجتماعية لأهداف التنمية المستدامة 2030 من خلال القضاء على الفقر متعدد الأبعاد في الدول العربية، وحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة ضمن خطة التنمية المستدامة 2030.

وسيستعرض الاجتماع الوزاري، مشاركة وزراء مجلس الشؤون الاجتماعية العرب في الفعاليات الإقليمية والدولية الأممية ذات الصلة باختصاصه.

وينتظر أن يتناول جدول أعمال الاجتماع المشترك لمجلسي وزراء الشؤون الاجتماعية والصحة العرب: مشروع الإستراتيجية العربية لكبار السن، وقرار القمة العربية بشأن دعم الصومال، وقرار القمة العربية بشأن دعم النازحين داخليًا في الدول العربية.

وتأتي هذه الاجتماعات، لتأطير جهود مجلس وزراء الشؤون الاجتماعية العرب، ودفع مسيرته، وتفعيل آليات العمل المشترك بين الدول الأعضاء.