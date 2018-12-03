عرعر.. القبض على مواطن امتهن سرقة المنازل والمحالّ التجارية

محمد بن مسعود - الدمام - ضبط بحوزته عبوات مليئة بمادة مسكرة معدة للبيع

صرح المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة الحدود الشمالية العميد د.عويد بن مهدي العنزي بأن نتائج المتابعة الأمنية لجرائم الاعتداء على الأموال، وإجراءات البحث والتحري والاستدلال عن مرتكبيها، أسفرت –بتوفيق الله- عن القبض على أحد المتهمين، وهو مواطن في العقد الثالث من عمره، وذلك بعد توفر الأدلة على ارتكابه جرائم سرقة من محلات تجارية ومساكن بمدينة عرعر.

وأضاف "العنزي" تم ضبط بحوزته بعض المسروقات، وعبوات مليئة بمادة مسكرة، معدة للبيع، وأدوات ومواد تستخدم في تصنيع المسكرات، وقد جرى إيقافه، وتحريز المضبوطات وإحالة القضية للنيابة العامة.

واختتم: شرطة منطقة الحدود الشمالية إذ تعلن ذلك لتؤكد حرص وزارة الداخلية على أمن الوطن والمواطن والمقيم، وأن الأجهزة الأمنية ستعمل بكل قوة وحزم وصرامة لردع كل من تسول له نفسه المساس بأمن المجتمع وسلامته واستقراره، والله الهادي إلى سواء السبيل.