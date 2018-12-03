السعودية اليوم / 4500 مواطن ومواطنة يستفيدون من برامج الهلال الأحمر بتبوك

تبوك 25 ربيع الأول 1440 هـ الموافق 03 ديسمبر 2018 م واساستفاد 4500 مواطن ومواطنه بمنطقة تبوك، من الدورات التدريبية والمحاضرات التوعوية التي نظمتها إدارة التدريب بهيئة الهلال الأحمر السعودي بمنطقة تبوك خلال شهر نوفمبر 2018 م الماضي.وأوضح المتحدث الرسمي لهيئة الهلال الأحمر بتبوك نبيل العنزي، أن إقامة هذه الدورات يأتي ضمن برنامج الأمير نايف للإسعافات الأولية، بهدف رفع مستوى التوعية بالإسعافات الأولية للمواطنين والمقيمين من النساء والرجال, مشيراً إلى إقامة الهيئة كذلك لدورات تخصصية للعاملين في مجال الطوارئ والخدمات الإسعافية من خارج الهيئة مثل دورة مبادئ الإنعاش القلبي الرئوي (BLS) ودورة انعاش القلب المتقدمة لدعم الحياة (ACLS) ودورة تقديم الدعم الطبي لحالات الإصابة ما قبل المستشفى (PHTLS).وأكد حرص الهيئة بشكل دائم ومستمر على عمل هذه الدورات لرفع التوعية بالإسعافات الأولية للمواطنين والمقيمين من خلال قسميها (للرجال والنساء), بالإضافة لبرامج التعليم الطبي المستمر لتطوير منسوبيها وإعطاء الفرصة للممارسين الصحيين العاملين في مجال الطوارئ في تطوير قدرتهم، داعياً الجميع للتسجيل والالتحاق في الدورات القادمة التي تقام تباعاً وبشكل مستمر.// انتهى //17:43ت م0204