السعودية اليوم / شؤون المسجد النبوي تخصص ممرات خاصة لذوي القدرات الخاصة لزيارة الروضة الشريفة



‎المدينة المنورة 25 ربيع الأول 1440 هـ الموافق 03 ديسمبر 2018 م واس

خصصت وكالة الرئاسة العامة لشؤون المسجد النبوي ممثلة بوحدة شؤون القدرات الخاصة التابعة لإدارة الخدمات الاجتماعية بالوكالة, ممرات خاصة لخدمة ذوي القدرات الخاصة لتمكينهم من زيارة الروضة الشريفة والصلاة فيها.

‎وأوضح مدير وحدة شؤون القدرات الخاصة بالوكالة سمير ألفت, أن الممرات المخصصة لذوي القدرات الخاصة تمتد من الباب رقم (7) حتى باب السلام، تم تزويدها بملصقات معلّمة لإرشادهم على موقع الزيارة والدورات والمصليات المؤهلة لخدمتهم بكافة التسهيلات المهيأة لراحتهم.

// انتهى //

17:42ت م

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‎المدينة المنورة 25 ربيع الأول 1440 هـ الموافق 03 ديسمبر 2018 م واسخصصت وكالة الرئاسة العامة لشؤون المسجد النبوي ممثلة بوحدة شؤون القدرات الخاصة التابعة لإدارة الخدمات الاجتماعية بالوكالة, ممرات خاصة لخدمة ذوي القدرات الخاصة لتمكينهم من زيارة الروضة الشريفة والصلاة فيها.‎وأوضح مدير وحدة شؤون القدرات الخاصة بالوكالة سمير ألفت, أن الممرات المخصصة لذوي القدرات الخاصة تمتد من الباب رقم (7) حتى باب السلام، تم تزويدها بملصقات معلّمة لإرشادهم على موقع الزيارة والدورات والمصليات المؤهلة لخدمتهم بكافة التسهيلات المهيأة لراحتهم.// انتهى //17:42ت م0202

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