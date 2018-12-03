السعودية اليوم / ولي عهد أبوظبي يلتقي نائب وزير الدفاع الجزائري

عام / ولي عهد أبوظبي يلتقي نائب وزير الدفاع الجزائري

أبوظبي 25 ربيع الأول 1440 هـ الموافق 3 ديسمبر 2018 م واس

التقى سمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة الإماراتية اليوم ، في أبوظبي نائب وزير الدفاع رئيس أركان الجيش الوطني الشعبي الجزائري الفريق أحمد قايد صالح الذي يزور الإمارات حاليًا.

وبحث الجانبان خلال اللقاء، تعزيز العلاقات الثنائية وسبل تنميتها وتطويرها بما يخدم مصالح البلدين، واستعرضا التنسيق والتعاون في المجالات الدفاعية والعسكرية إضافة إلى مجمل التطورات الإقليمية والقضايا ذات الاهتمام المشترك.

// انتهى //

17:41ت م

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أبوظبي 25 ربيع الأول 1440 هـ الموافق 3 ديسمبر 2018 م واسالتقى سمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة الإماراتية اليوم ، في أبوظبي نائب وزير الدفاع رئيس أركان الجيش الوطني الشعبي الجزائري الفريق أحمد قايد صالح الذي يزور الإمارات حاليًا.وبحث الجانبان خلال اللقاء، تعزيز العلاقات الثنائية وسبل تنميتها وتطويرها بما يخدم مصالح البلدين، واستعرضا التنسيق والتعاون في المجالات الدفاعية والعسكرية إضافة إلى مجمل التطورات الإقليمية والقضايا ذات الاهتمام المشترك.// انتهى //17:41ت م0200

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