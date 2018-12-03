ثقافي / مدير جامعة أم القرى يدشن الإصدار الأول من مخرجات كرسي الهدايات القرآنية

مكة المكرمة 25 ربيع الأول 1440 هـ الموافق 03 ديسمبر 2018 م واسدشن معالي مدير جامعة أم القرى الدكتور عبد الله بن عمر بافيل بمكتبه اليوم, الإصدار الأول من مخرجات كرسي الهدايات القرآنية المعني بإنجاز الموسوعة العالمية للهدايات القرآنية التي تتكون من ٦٠ رسالة دكتوراه بمشاركة عدد من الجامعات العالمية.وتسلم معاليه نسخة من كتاب "هدايات سورة الفاتحة" وهو عبارة عن بحث علمي محكم من أول رسالة بالموسوعة تمت المشاركة به ضمن ٥٠ بحثاً علمياً قدمتها كراسي القران بجامعة أم القرى في المؤتمر القرآني الدولي السنوي (مقدس٨) الذي نظمته جامعة ملايا بماليزيا بإشراف علمي من كرسي القران الكريم بجامعة أم القرى، كما اطلع معاليه على التقرير المرئي لفعاليات المؤتمر وتوصياته.وبارك الدكتور بافيل هذا الإصدار الأول لمخرجات كرسي الهدايات القرآنية, مؤكداً أن جامعة أم القرى لن تدخر وسعاً في الاهتمام بالكراسي العلمية التي تخدم القرآن الكريم وعلومه والسنة النبوية المطهرة وعلومها وتسخيرها لخدمة المجتمع .من جهته بين المشرف على الكرسي الدكتور يحيى زمزمي, أن المشروع يتضمن إعداد موسوعة عالمية متخصصة في مجال الهدايات القرآنية يتم إنجازها من خلال رسائل أكاديمية لطلاب مرحلة الدكتوراه في شتى جامعات العالم لنشر رسالة الهدايات القرآنية في العالم، والإسهام في إثراء البحث العلمي في هذا المجال.// انتهى //17:40ت م0199