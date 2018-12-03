السعودية اليوم / اللجنة الوطنية لمكافحة التبغ بنجران تصادر وتتلف 19 كيلوجراماً من مشتقات التبغ

نجران 25 ربيع الأول 1440 هـ الموافق 03 ديسمبر 2018 م واسواصلت فرق اللجنة الوطنية لمكافحة التبغ بمنطقة نجران، جولاتها الرقابية للتأكد من تطبيق نظام مكافحة التبغ في المنشآت الصحية والتجارية ومنافذ البيع، وذلك بالتعاون مع الجهات ذات العلاقة.وأوضح المتحدث الرسمي بصحة نجران على آل جليدان، أن عدد الجولات المنفذة بلغت 49 جولة، شملت زيارة 26 منشأة صحية، و 23 جولة لمنافذ بيع التبغ والمنشآت التجارية، مبيناً أنه تم تحرير 81 تعهداً، ومصادرة وإتلاف 19 كيلوجراماً من مشتقات التبغ المخالفة للنظام، فيما تم ضبط ومعاقبة 4 منشآت تجارية تسمح بالتدخين داخل أروقتها.// انتهى //17:39ت م0197