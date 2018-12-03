السعودية اليوم / الأمير أحمد بن فهد بن سلمان يستقبل نائب وزير العدل



الدمام 25 ربيع الأول 1440 هـ الموافق 03 ديسمبر 2018 م واس

استقبل صاحب السمو الملكي الأمير أحمد بن فهد بن سلمان بن عبد العزيز نائب أمير المنطقة الشرقية في مكتب سموه بالإمارة اليوم، معالي نائب وزير العدل الشيخ سعد بن محمد السيف يرافقه وكيل الوزارة لشؤون المحاكم الشيخ أحمد بن سلطان شير ، ومدير فرع وزارة العدل في المنطقة الشرقية الشيخ سالم بن خلفان الشامسي.

واطلع سموه على جهود الوزارة في تطوير منظومة القضاء في المحاكم وكتابات العدل، وأبرز المشاريع التطويرية للوزارة.

وأكد الأمير أحمد بن فهد بن سلمان أهمية ما يوليه خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وسمو ولي العهد الأمين -حفظهما الله - من اهتمام بالعدل وتطبيق الشريعة الإسلامية ، مؤكداً سموه أن قيم العدل، واستقلال سلطة القضاء في بلادنا هي السمة الأبرز في تاريخ المملكة منذ عهد المؤسس طيب الله ثراه .

من جهته قدم معالي نائب وزير العدل شكره لسمو نائب أمير المنطقة الشرقية على استقباله وتوجيهاته السديدة سائلا الله التوفيق لهم لخدمة دينهم ووطنهم.

// انتهى//

17:38ت م

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الدمام 25 ربيع الأول 1440 هـ الموافق 03 ديسمبر 2018 م واساستقبل صاحب السمو الملكي الأمير أحمد بن فهد بن سلمان بن عبد العزيز نائب أمير المنطقة الشرقية في مكتب سموه بالإمارة اليوم، معالي نائب وزير العدل الشيخ سعد بن محمد السيف يرافقه وكيل الوزارة لشؤون المحاكم الشيخ أحمد بن سلطان شير ، ومدير فرع وزارة العدل في المنطقة الشرقية الشيخ سالم بن خلفان الشامسي.واطلع سموه على جهود الوزارة في تطوير منظومة القضاء في المحاكم وكتابات العدل، وأبرز المشاريع التطويرية للوزارة.وأكد الأمير أحمد بن فهد بن سلمان أهمية ما يوليه خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وسمو ولي العهد الأمين -حفظهما الله - من اهتمام بالعدل وتطبيق الشريعة الإسلامية ، مؤكداً سموه أن قيم العدل، واستقلال سلطة القضاء في بلادنا هي السمة الأبرز في تاريخ المملكة منذ عهد المؤسس طيب الله ثراه .من جهته قدم معالي نائب وزير العدل شكره لسمو نائب أمير المنطقة الشرقية على استقباله وتوجيهاته السديدة سائلا الله التوفيق لهم لخدمة دينهم ووطنهم.// انتهى//17:38ت م0195

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