عام / بلدي تبوك يعقد اجتماعه الـ40 ويبحث سبل تطوير العمل البلدي
تبوك 25 ربيع الأول 1440 هـ الموافق 03 ديسمبر 2018 م واس
عقد المجلس البلدي لأمانة منطقة تبوك أمس، اجتماعه الـ40 برئاسة رئيس المجلس الدكتور عطية بن محمد الضيوفي وحضور أعضاء المجلس.
وبدأ المجلس اجتماعه بالاطلاع على رد أمانة منطقة تبوك بخصوص استكمال الخدمات بالحدائق العامة، حيث افادة الأمانة بأنه تم الانتهاء من مشروع الخدمات بحي المروج جاري العمل على المشاريع الأخرى، كما اطلع المجلس على التقرير المقدم من لجنة مخططات شرق مدينة تبوك, وعلى التقرير المقدم من لجنة الحديقة المركزية, وقرر المجلس دعوة وكالة التشييد والبناء وإدارة الاستثمار وإدارة الحدائق وإدارة الإنشاءات الزراعية لحضور اجتماع المجلس القادم للتدارس على طاولة المجلس.
كما اطلع المجلس على الاقتراحات المقدمة من أعضاء المجلس لتطوير العمل البلدي وبعض الملحوظات التي تسهم في الرقي بالخدمات البلدية، بالإضافة لاستحداث بلديات فرعية في القرى التابعة لمدينة تبوك.
// انتهى //
17:37ت م
0194
شكرا لقرائتكم خبر عن السعودية اليوم / بلدي تبوك يعقد اجتماعه الـ40 ويبحث سبل تطوير العمل البلدي على الخليج 365 ونحيطكم علما بان محتوي الموضوع تم كتابته بواسطة وكالة الانباء السعودية وربما تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي من الرابط التالي وكالة الانباء السعودية ونحن غير مسؤولين عن محتوى هذا الخبر مع اطيب التمنيات بيوم سعيد .