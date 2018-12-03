شكرا لقرائتكم الميليشيا تمنع دخول 5 سفن إغاثية ميناء الحديدة من 26 يومًا ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل





جدة - خالد شويل - أكد المتحدث الرسمي باسم قوات التحالف العقيد الركن تركي المالكي أن ميليشيا الحوثي تؤثر على الشعب اليمني بتعطيلها دخول السفن الـ5 وتفريغ حمولتها.

وأفاد متحدث التحالف في مؤتمر صحفي بأن ميناء الحديدة خال من السفن منذ 3 أيام فيما توجد 5 سفن تنتظر الدخول ومدة الانتظار 26 يوما.

ولفت التحالف إلى أنه تم إصدار 14 تصريحا لسفن تحمل مواد غذائية ومشتقات نفطية.

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