شكرا لقرائتكم الميليشيا تتاجر بالمصابين .. تماطل في إخلائهم للعلاج رغم موافقة التحالف ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل





جدة - خالد شويل - في موقف يدل على استغلال الميليشيا للمصابين للمتاجرة بقضيتهم، عطل الانقلابيون إجلاء 50 من مصابيهم إلى مسقط رغم موافقة التحالف أمس.

وقالت مصادر في مطار العاصمة صنعاء إن ميليشيا الحوثي تماطل في إجراءات نقل من يقاتلون في صفوفها إلى مطار صنعاء لنقلهم إلى سلطنة عمان بالطائرة الأممية التي وصلت اليوم (الاثنين) إلى مطار صنعاء.

كما أفادت المصادر بأن سبب التعطيل تدخل قيادات حوثية مقربة من عبدالملك لاستبدال بعض من جرحى أبناء القبائل من خلال آخرين من أبناء عمومة وأقارب الحوثي.

وكان المتحدث الرسمي باسم قوات التحالف العقيد الركن تركي المالكي صرح أمس أن قيادة القوات المشتركة للتحالف قد تلقت طلب المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة إلى اليمن السيد مارتن غريفيث بتسهيل إجراءات إخلاء عدد (50) من الجرحى المقاتلين من ميليشيا الحوثي المسلّحة إلى (مسقط) لدواع إنسانية وضمن إطار بناء الثقة بين الأطراف اليمنية للتمهيد لمفاوضات السويد التي يرعاها المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة إلى اليمن السيد مارتن غريفيث.

وبين العقيد المالكي، أن طائرة تجارية تتبع للأمم المتحدة ستصل اليوم الاثنين إلى مطار صنعاء لإخلاء الجرحى المقاتلين يرافقهم عدد (50) مرافقًا وعدد (3) أطباء يمنيين وطبيب آخر يتبع الأمم المتحدة من (صنعاء) إلى (مسقط) بعد استكمال كافة الإجراءات والتنسيقات الخاصة بذلك.

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