شكرا لقرائتكم ولي العهد يبحث مع الوزير الجزائري الأول سبل تعزيز التعاون المشترك ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل





جدة - خالد شويل - بحث ولي العهد الأمير محمد بن سلمان، مع الوزير الجزائري الأول سبل تعزيز التعاون المشترك بين البلدين.

جاء ذلك خلال جلسة المباحثات الثنائية التي عقدت اليوم في العاصمة الجزائرية .

وكان ولي العهد وصل أمس إلى الجزائر في سادس محطات جولته العربية التي شملت الإمارات والبحرين ومصر وتونس وموريتانيا.

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