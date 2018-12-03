شكرا لقرائتكم هنا موعد القمة الخليجية في الرياض ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل





جدة - خالد شويل - من المقرر أن تعقد قمة قادة دول مجلس التعاون الخليجي في دورتها الـ39 في الرياض في التاسع من الشهر الجاري.

وكانت المملكة بدأت في توجيه الدعوات الرسمية لعدد من زعماء الدول الأعضاء في المجلس للمشاركة في أعمال القمة المرتقبة.

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