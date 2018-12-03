شكرا لقرائتكم النائب العام يبحث سبل معالجة قضايا الموقوفين في نيابة الجوف ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل





جدة - خالد شويل - التقى النائب العام الشيخ سعود بن عبدالله المعجب, بعدد من الموقوفين في فرع النيابة بمنطقة الجوف.

واستمع النائب العام إلى ملاحظاتهم ومطالبهم وتلمس احتياجاتهم وذلك في إطار الجولة التفقدية لفرع النيابة العامة بالمنطقة، كما التقى خلالها بعدد من منسوبي النيابة العامة بالفرع وعدد من القيادات الأمنية ومديري الإدارات والدوائر الحكومية بالمنطقة والمراجعين لفرع النيابة.

وأكد النائب العام أن الجولة تأتي إنفاذًا لتوجيهات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بت عبدالعزيز آل سعود وسمو ولي عهده الأمين – حفظهما الله – بزيارة عدد من المناطق والمحافظات للوقوف على سير العمل والالتقاء بالمسؤولين والعاملين في فروع النيابة والاستماع إلى شكاوى المواطنين وحلها وبحث سبل معالجة القضايا في فروع ودوائر النيابة بما يحقق الأهداف المنشودة.

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