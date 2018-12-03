الان تتابع ولي العهد يلتقي دولة الوزير الأول الجزائري والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل الخليج 365- متابعات

التقى صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز، ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير الدفاع، دولة الوزير الأول الجزائري.

جاء ذلك خلال الزيارة التي يجريها ولي العهد إلى دولة الجزائر ضمن جولاته العربية.