الان تتابع عاجل.. المالكي: التحالف يشارك في محاربة القاعدة وداعش في اليمن والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل نسخ “ويندوز 10″ تنتظر وقتا محدد لـ”تدمير نفسها ذاتيا” مشرعون أمريكيون يطالبون بقانون لحماية البيانات بعد اختراق الماريوت سرقة “الشاشة القابلة للطي” من “سامسونج”.. والخسائر بالمليارات مايكروسوفت تقتحم عالم الهواتف بـ«أندروميدا»

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