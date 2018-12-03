وزير الإعلام يلتقي رؤساء تحرير وكبار الكتاب في الجزائر

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - واس - الجزائر

التقى وزير الإعلام الدكتور عواد العواد في العاصمة الجزائرية اليوم عددا من رؤساء التحرير الجزائريين ونخبة من كبار الكتاب في الجزائر، وذلك على هامش الزيارة الرسمية لولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع الأمير محمد بن سلمان، بحضور الوفد الإعلامي السعودي المرافق للزيارة.

وأكد الدكتور العواد أهمية العلاقات السعودية الجزائرية، وهي مبنية على أسس ثابتة وصداقة دائمة، وأن القواسم المشتركة بين البلدين تساعد على أن تكون هذه العلاقات أكثر تميزا، منوها بالزيارة الكريمة لولي العهد حاليا للجزائر، وأنها ستفتح آفاقا أكبر من التعاون في كل المجالات بين البلدين الشقيقين، سواء في المجالات السياسية أو الاقتصادية، وستؤسس لمرحلة جديدة من العلاقات على الصعد كافة.

ودعا الدكتور العواد وسائل الإعلام في البلدين إلى العمل الحثيث لتوطيد هذه العلاقات وعكس كل ما ينمي ويطور هذه العلاقات، كما حث على تكثيف التعاون وتبادل الزيارات وتنظيم البرامج وتنسيق الجهود بين القطاعات الإعلامية في البلدين، وأن تكون اللغة الإعلامية موحدة بما يخدم المصالح المشتركة بين المملكة والجزائر والتغلب على كل التحديات التي تواجه البلدين.

وفي نهاية اللقاء وجه وزير الإعلام الدعوة لرؤساء التحرير والإعلاميين الجزائريين لزيارة المملكة والمشاركة في فعاليات الرياض عاصمة الإعلام العربي.