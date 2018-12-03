طلعات ومهام جوية في تمرين العلم الأخضر السعودي البريطاني

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - واس - الرياض

تستمر مناورات تمرين (العلم الأخضر السعودي البريطاني 2018) الذي تنفذه القوات الجوية الملكية السعودية مع القوات الجوية البريطانية في قاعدة الملك فهد الجوية، حيث نفذت القوات المشاركة طلعات ومهام جوية نهارية حسب الخطة المعدة مسبقا.

وأكد رئيس اللجنة العليا للتمرين العميد الطيار الركن سعد البسامي أن التمرين العلم الأخضر يسير وفق أعلى درجات السلامة، وأن الطيارين السعوديين أثبتوا خلاله أنهم على قدر عال من المهارة والخبرة، والتي مكنتهم من إنجاز جميع المهام الموكلة لهم بكل دقة وإتقان.