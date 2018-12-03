النائب العام يبحث سبل معالجة قضايا الموقوفين بالجوف

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - واس - سكاكا

التقى النائب العام الشيخ سعود المعجب بعدد من الموقوفين في فرع النيابة بمنطقة الجوف، واستمع إلى ملاحظاتهم ومطالبهم وتلمس احتياجاتهم، وذلك في إطار الجولة التفقدية لفرع النيابة العامة بالمنطقة، كما التقى خلالها عددا من منسوبي النيابة العامة بالفرع وقيادات أمنية ومديري الإدارات والدوائر الحكومية بالمنطقة والمراجعين لفرع النيابة.

وأكد المعجب أن الجولة تأتي إنفاذا لتوجيهات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز وولي عهده الأمين بزيارة عدد من المناطق والمحافظات للوقوف على سير العمل والالتقاء بالمسؤولين والعاملين في فروع النيابة، والاستماع إلى شكاوى المواطنين وحلها، وبحث سبل معالجة القضايا في فروع ودوائر النيابة بما يحقق الأهداف المنشودة.