خادم الحرمين يستقبل الأمراء والمفتي والعلماء وجمعا من المواطنين

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - واس - الرياض

استقبل خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز في قصر اليمامة في الرياض اليوم، الأمراء ومفتي عام المملكة والعلماء وجمعا من المواطنين الذين قدموا للسلام عليه.

وفي بداية الاستقبال، أنصت الجميع لتلاوة آيات من القرآن الكريم، ثم تشرف الحضور بالسلام على خادم الحرمين الشريفين.

حضر الاستقبال، الأمير سعد بن عبدالله بن عبدالعزيز بن تركي، وأمير منطقة الرياض فيصل بن بندر، والأمير تركي بن عبدالله بن عبدالرحمن، والأمير خالد بن سعد بن عبدالعزيز، والأمير محمد بن مشاري بن عبدالعزيز، ومستشار خادم الحرمين الشريفين الأمير خالد بن بندر، والأمير خالد بن سعود الكبير، والأمير يزيد بن سعود بن عبدالعزيز، والأمير الدكتور تركي بن فهد بن مشاري، والأمير فهد بن مساعد بن سعود، والأمير الدكتور سعود بن سلمان بن محمد، ورئيس مدينة الملك عبدالعزيز للعلوم والتقنية الأمير الدكتور تركي بن سعود، والأمير طلال بن بدر بن عبدالعزيز، والأمير خالد بن ثنيان بن محمد، والأمير منصور بن ثنيان بن محمد، والأمير محمد بن متعب بن ثنيان، والأمير فهد بن سعد بن عبدالله، والأمير عبدالله بن خالد بن سعد، والأمير عبدالله بن عبدالرحمن بن مشاري، والأمير طلال بن بندر بن ثنيان، والأمير سعود بن فيصل بن مساعد، والأمير سعود بن سلمان بن عبدالعزيز، والمستشار في الديوان الملكي الأمير عبدالله بن خالد بن سلطان، والأمير محمد بن نايف بن عبدالله، والأمير فيصل بن فهد بن ثنيان، والأمير سعود بن فهد بن ثنيان، والأمير فهد بن تركي بن فهد، والأمير فهد بن بندر بن ثنيان، والأمير الوليد بن خالد بن عبدالله، والأمير عبدالرحمن بن نايف بن فيصل، والأمير عبدالرحمن بن محمد بن متعب.