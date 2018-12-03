خادم الحرمين وولي العهد يعزيان ترمب في وفاة جورج بوش

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - واس - الرياض

بعث خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز برقية عزاء ومواساة لرئيس الولايات المتحدة الأمريكية دونالد جي ترمب في وفاة رئيس الولايات المتحدة الأمريكية الأسبق جورج بوش.

وقال الملك سلمان "علمنا بنبأ وفاة رئيس الولايات المتحدة الأمريكية الأسبق جورج بوش، ونبعث باسم شعب وحكومة المملكة العربية السعودية وباسمنا لفخامتكم ولأسرة الفقيد ولحكومة وشعب الولايات المتحدة الأمريكية الصديق بأحر التعازي وأصدق المواساة، راجين لكم موفور الصحة والسعادة، وألا تروا أي سوء".

كما بعث خادم الحرمين الشريفين برقية عزاء ومواساة لجيب بوش في وفاة والده، قائلا "علمنا بنبأ وفاة والدكم، ونبعث لكم بأحر التعازي وأصدق المواساة، راجين لكم الصبر والسلوان".

وفي برقية أخرى عزى الملك سلمان بن عبدالعزيز جورج دبليو بوش في وفاة والده، قائلا "علمنا بألم شديد نبأ وفاة والدكم، ونبعث لفخامتكم ولأسرة الفقيد بأحر التعازي وأصدق المواساة، مشيدين بما قدم فخامته من خدمات لبلاده، ومثمنين جهوده وإسهاماته أثناء فترة رئاسته والتي كان لها أثر كبير في تعزيز العلاقات السعودية الأمريكية، راجين لكم الصبر والسلوان".

وفي برقيات مماثلة، عزى ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع الأمير محمد بن سلمان، دونالد ترمب في وفاة جورج بوش، قائلا "تلقيت نبأ وفاة رئيس الولايات المتحدة الأمريكية الأسبق جورج بوش، وأتقدم لفخامتكم ولأسرة الفقيد ولحكومة وشعب الولايات المتحدة الأمريكية الصديق بأحر التعازي وأصدق المواساة، راجيا لكم الصحة والسعادة".

كما عزى ولي العهد جيب بوش في وفاة والده، قائلا "تلقينا ببالغ الألم نبأ وفاة والدكم، ونبعث لكم بأحر التعازي وأصدق المواساة، راجين لكم الصبر والسلوان"، وبعث برقية عزاء ومواساة لجورج دبليو بوش في وفاة والده، قائلا "تلقينا ببالغ الألم نبأ وفاة والدكم، ونبعث لفخامتكم بأحر التعازي وأصدق المواساة، راجين لكم ولأسرة الفقيد الصبر والسلوان".