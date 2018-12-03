وظائف قيادية للسعوديين في 6 مجالات بالنقل

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - مكة - الرياض

أعلنت وزارة النقل عن وظائف قيادية ضمن "برنامج اكتشاف القادة" بالتعاون مع وزارة الخدمة المدنية، لاستقطاب الكوادر الوطنية المؤهلة في إطار تحقيق أهداف رؤية المملكة 2030 نحو تمكين الشباب السعودي الطموح.

ودعت من تتوفر لديهم القدرات لشغل مناصب قيادية بالوزارة للتقدم لهذه الوظائف، مشيرة إلى أن المجال مفتوح لجميع المواطنين والمواطنات الذين ينطبق عليهم الوصف الوظيفي من خلال رابط الموقع الالكتروني المخصص للتقديم، ويمكن زيارة موقع وزارة النقل لمزيد من التفاصيل www.mot.gov.sa.

وأوضحت أن هناك لجنة مشكلة من قياداتها وذوي الاختصاص تتولى مراجعة النتائج والموافقة على قائمة المجتازين النهائية، ثم التواصل مع المرشحين الذين وقع عليهم الاختيار لإنهاء الإجراءات حسب الأنظمة المتبعة.

برنامج اكتشاف القادة

- متاح لجميع المواطنين والمواطنات

- يأتي لاختيار الكوادر المناسبة والمتخصصة للوظائف الفنية

- مدة التقديم أسبوعان

- بوابة الكترونية مخصصة لخطوات عملية التقييم

- يبدأ المتقدم بالتسجيل ثم اختيار الوظيفة ثم إجراء اختبار للقدرات والكفاءات فالتقييم شخصيا.

مجالات الوظائف

- التصميم

- إدارة المشاريع

- الصيانة

- مشاريع الطرق

- الخصخصة

- الاستثمار

- السلامة

محاور التقييم

- القدرات

- الكفاءة

- الطموح

الشروط الواجب توفرها في المتقدم

- أن يكون لديه الطموح والقدرة على إنجاز الأعمال

- الخبرات المطلوبة في كل وظيفة