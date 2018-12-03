استمرار مناورات "العلم الأخضر" السعودي البريطاني

محمد بن مسعود - الدمام - القوات نفذت عدداً من الطلعات والمهام الجوية النهارية

تستمر في قاعدة الملك فهد الجوية مناورات تمرين "العلم الأخضر السعودي البريطاني 2018" الذي تنفذه القوات الجوية الملكية السعودية مع القوات الجوية البريطانية، حيث نفذت القوات المشاركة عدداً من الطلعات والمهام الجوية النهارية، حسب الخطة المعدة سابقاً، والتي تم تنفيذها بنجاح.

وقال رئيس اللجنة العليا للتمرين العميد الطيار الركن سعد بن شيبان البسامي: تمرين العلم الأخضر يسير وفق الخطة المعدة له سابقاً، ووفق أعلى درجات السلامة.

وأشار إلى أن الطيارين السعوديين أثبتوا خلال مجريات التمرين أنهم على قدر عالٍ من المهارة والخبرة، والتي مكّنتهم من إنجاز كل المهام الموكلة لهم بكل دقة واتقان.

وأشاد "البسامي" بالأطقم الفنية المشاركة في التمرين، والتي أسهمت بشكل فعال في نجاح التمرين، حيث يقوم الفنيون بصيانة الطائرات، وتجهيزها بشكل دوري؛ حتى تكون جاهزة للإقلاع في أي وقت.