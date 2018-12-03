النائب العام يلتقي عدداً من موقوفي فرع النيابة بالجوف

محمد بن مسعود - الدمام - "المعجب" استمع إلى ملاحظاتهم ومطالبهم وتلمّس احتياجاتهم

التقى النائب العام الشيخ سعود بن عبدالله المعجب، عدداً من الموقوفين في فرع النيابة بمنطقة الجوف.

واستمع "المعجب" إلى ملاحظاتهم ومطالبهم وتلمّس احتياجاتهم، وذلك في إطار الجولة التفقدية لفرع النيابة العامة بالمنطقة.

والتقى النائب العام عدداً من منسوبي النيابة العامة بالفرع، وعدداً من القيادات الأمنية ومديري الإدارات والدوائر الحكومية بالمنطقة والمراجعين لفرع النيابة.

وأكد "المعجب" أن الجولة تأتي إنفاذاً لتوجيهات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وسمو ولي عهده الأمين بزيارة عدد من المناطق والمحافظات؛ للوقوف على سير العمل والالتقاء بالمسؤولين والعاملين في فروع النيابة، والاستماع إلى شكاوى المواطنين وحلها، وبحث سبل معالجة القضايا في فروع ودوائر النيابة بما يحقق الأهداف المنشودة.