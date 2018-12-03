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محمد بن مسعود - الدمام - خادم الحرمين ثمّن جهود الرئيس الراحل وإسهاماته أثناء فترة رئاسته بعث خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود برقية عزاء ومواساة للسيد "جيب بوش" في وفاة والده رئيس الولايات المتحدة الأمريكية الأسبق جورج بوش. وقال الملك: علمنا بنبأ وفاة والدكم، ونبعث لكم بأحر التعازي وأصدق المواساة، راجين لكم الصبر والسلوان. كما بعث صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع برقية عزاء ومواساة لـ"جيب بوش" في وفاة والده. وقال سمو ولي العهد: تلقينا ببالغ الألم نبأ وفاة والدكم، ونبعث لكم بأحر التعازي وأصدق المواساة، راجين لكم الصبر والسلوان. وبعث خادم الحرمين الشريفين وولي العهد برقيتي عزاء ومواساة مماثلة للسيد جورج دبليو بوش في وفاة والده. وقال الملك المفدى: علمنا بألم شديد نبأ وفاة والدكم، ونبعث لفخامتكم ولأسرة الفقيد بأحر التعازي وأصدق المواساة، مشيدين بما قدم فخامته من خدمات لبلاده، ومثمنين جهوده وإسهاماته أثناء فترة رئاسته والتي كان لها أثر كبير في تعزيز العلاقات السعودية الأمريكية، راجين لكم الصبر والسلوان. وقال سمو ولي العهد: تلقينا ببالغ الألم نبأ وفاة والدكم، ونبعث لفخامتكم بأحر التعازي وأصدق المواساة، راجين لكم ولأسرة الفقيد الصبر والسلوان.

الملك وولي العهد يعزيان "جيب بوش" و"جورج دبليو" في وفاة والدهما وكالة الأنباء السعودية (واس) الخليج 365 2018-12-03 بعث خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود برقية عزاء ومواساة للسيد "جيب بوش" في وفاة والده رئيس الولايات المتحدة الأمريكية الأسبق جورج بوش. وقال الملك: علمنا بنبأ وفاة والدكم، ونبعث لكم بأحر التعازي وأصدق المواساة، راجين لكم الصبر والسلوان. كما بعث صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع برقية عزاء ومواساة لـ"جيب بوش" في وفاة والده. وقال سمو ولي العهد: تلقينا ببالغ الألم نبأ وفاة والدكم، ونبعث لكم بأحر التعازي وأصدق المواساة، راجين لكم الصبر والسلوان. وبعث خادم الحرمين الشريفين وولي العهد برقيتي عزاء ومواساة مماثلة للسيد جورج دبليو بوش في وفاة والده. وقال الملك المفدى: علمنا بألم شديد نبأ وفاة والدكم، ونبعث لفخامتكم ولأسرة الفقيد بأحر التعازي وأصدق المواساة، مشيدين بما قدم فخامته من خدمات لبلاده، ومثمنين جهوده وإسهاماته أثناء فترة رئاسته والتي كان لها أثر كبير في تعزيز العلاقات السعودية الأمريكية، راجين لكم الصبر والسلوان. وقال سمو ولي العهد: تلقينا ببالغ الألم نبأ وفاة والدكم، ونبعث لفخامتكم بأحر التعازي وأصدق المواساة، راجين لكم ولأسرة الفقيد الصبر والسلوان. 03 ديسمبر 2018 - 25 ربيع الأول 1440 04:11 PM خادم الحرمين ثمّن جهود الرئيس الراحل وإسهاماته أثناء فترة رئاسته خادم الحرمين ثمّن جهود الرئيس الراحل وإسهاماته أثناء فترة رئاسته بعث خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود برقية عزاء ومواساة للسيد "جيب بوش" في وفاة والده رئيس الولايات المتحدة الأمريكية الأسبق جورج بوش. وقال الملك: علمنا بنبأ وفاة والدكم، ونبعث لكم بأحر التعازي وأصدق المواساة، راجين لكم الصبر والسلوان. كما بعث صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع برقية عزاء ومواساة لـ"جيب بوش" في وفاة والده. وقال سمو ولي العهد: تلقينا ببالغ الألم نبأ وفاة والدكم، ونبعث لكم بأحر التعازي وأصدق المواساة، راجين لكم الصبر والسلوان. وبعث خادم الحرمين الشريفين وولي العهد برقيتي عزاء ومواساة مماثلة للسيد جورج دبليو بوش في وفاة والده. وقال الملك المفدى: علمنا بألم شديد نبأ وفاة والدكم، ونبعث لفخامتكم ولأسرة الفقيد بأحر التعازي وأصدق المواساة، مشيدين بما قدم فخامته من خدمات لبلاده، ومثمنين جهوده وإسهاماته أثناء فترة رئاسته والتي كان لها أثر كبير في تعزيز العلاقات السعودية الأمريكية، راجين لكم الصبر والسلوان. وقال سمو ولي العهد: تلقينا ببالغ الألم نبأ وفاة والدكم، ونبعث لفخامتكم بأحر التعازي وأصدق المواساة، راجين لكم ولأسرة الفقيد الصبر والسلوان.

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المصدر : الخليج 365