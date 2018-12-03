"البيئة" تبدأ مشروعاً لتحسين السلالات الحيوانية وراثياً في المملكة

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كشفت وزارة البيئة والمياه والزراعة عن بدء العمل في مشروع جديد يستهدف "التحسين الوراثي للسلالات الحيوانية" في المملكة؛ بهدف رفع الإنتاج وزيادة الإنتاجية لقطاع الماشية.
وقال وكيل الوزارة للثروة الحيوانية الدكتور حمد البطشان: الاتفاقية "السعودية النيوزلندية" الموقعة حديثاً قد أثمرت التعاقد مع إحدى الشركات النيوزلندية المختصة في تطوير الثروة الحيوانية؛ وذلك لاستقطاب مجموعة من الخبراء النيوزلنديين في مجال تطوير قطاع الماشية، والذين قد الخليج 365 لهم العمل على تطوير العديد من المشاريع المماثلة في عدد من الدول الأخرى.
وأضاف: الفريق النيوزلندي سيعمل بجانب الخبرات السعودية على إعداد خطة لتطوير سلالات الماشية في السعودية، ووضع خطط أخرى لتصحيح الممارسات التقليدية التي نتج عنها تدني الإنتاج وارتفاع التكاليف.
وتابع: الوزارة تعمل من خلال هذه المشروعات إلى رفع كفاءة إنتاج المواشي المحلية، وتقليل التكاليف التشغيلية بما يضمن عائداً ربحياً أعلى للمربين، وبالتالي الاستدامة المأمولة للقطاع بالحفاظ على الموارد الطبيعية، كما سيصبّ في ضمان تحقيق الأمن التنموي والغذائي.
"البيئة" تبدأ مشروعاً لتحسين السلالات الحيوانية وراثياً في المملكةوكالة الأنباء السعودية (واس) الخليج 365 2018-12-03
كشفت وزارة البيئة والمياه والزراعة عن بدء العمل في مشروع جديد يستهدف "التحسين الوراثي للسلالات الحيوانية" في المملكة؛ بهدف رفع الإنتاج وزيادة الإنتاجية لقطاع الماشية.
وقال وكيل الوزارة للثروة الحيوانية الدكتور حمد البطشان: الاتفاقية "السعودية النيوزلندية" الموقعة حديثاً قد أثمرت التعاقد مع إحدى الشركات النيوزلندية المختصة في تطوير الثروة الحيوانية؛ وذلك لاستقطاب مجموعة من الخبراء النيوزلنديين في مجال تطوير قطاع الماشية، والذين قد الخليج 365 لهم العمل على تطوير العديد من المشاريع المماثلة في عدد من الدول الأخرى.
وأضاف: الفريق النيوزلندي سيعمل بجانب الخبرات السعودية على إعداد خطة لتطوير سلالات الماشية في السعودية، ووضع خطط أخرى لتصحيح الممارسات التقليدية التي نتج عنها تدني الإنتاج وارتفاع التكاليف.
وتابع: الوزارة تعمل من خلال هذه المشروعات إلى رفع كفاءة إنتاج المواشي المحلية، وتقليل التكاليف التشغيلية بما يضمن عائداً ربحياً أعلى للمربين، وبالتالي الاستدامة المأمولة للقطاع بالحفاظ على الموارد الطبيعية، كما سيصبّ في ضمان تحقيق الأمن التنموي والغذائي.
03 ديسمبر 2018 - 25 ربيع الأول 1440
04:06 PM
بعد التعاقد مع إحدى الشركات النيوزلندية لاستقطاب مجموعة خبراء
كشفت وزارة البيئة والمياه والزراعة عن بدء العمل في مشروع جديد يستهدف "التحسين الوراثي للسلالات الحيوانية" في المملكة؛ بهدف رفع الإنتاج وزيادة الإنتاجية لقطاع الماشية.
وقال وكيل الوزارة للثروة الحيوانية الدكتور حمد البطشان: الاتفاقية "السعودية النيوزلندية" الموقعة حديثاً قد أثمرت التعاقد مع إحدى الشركات النيوزلندية المختصة في تطوير الثروة الحيوانية؛ وذلك لاستقطاب مجموعة من الخبراء النيوزلنديين في مجال تطوير قطاع الماشية، والذين قد الخليج 365 لهم العمل على تطوير العديد من المشاريع المماثلة في عدد من الدول الأخرى.
وأضاف: الفريق النيوزلندي سيعمل بجانب الخبرات السعودية على إعداد خطة لتطوير سلالات الماشية في السعودية، ووضع خطط أخرى لتصحيح الممارسات التقليدية التي نتج عنها تدني الإنتاج وارتفاع التكاليف.
وتابع: الوزارة تعمل من خلال هذه المشروعات إلى رفع كفاءة إنتاج المواشي المحلية، وتقليل التكاليف التشغيلية بما يضمن عائداً ربحياً أعلى للمربين، وبالتالي الاستدامة المأمولة للقطاع بالحفاظ على الموارد الطبيعية، كما سيصبّ في ضمان تحقيق الأمن التنموي والغذائي.
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المصدر : الخليج 365
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